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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان تتعالجي صح .. إليك أنواع وأسباب التهابات المهبل

التهابات المهبل
التهابات المهبل

تعد التهابات المهبل من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والفتيات ويجب علاجها بشكل سريع وبطريقة صحيحة ولن يحدث هذا الإ إذا تمكنت المرأة من معرفة سبب التهابات المهبل لديها.

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ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك ، إذا كانت تخرج منك إفرازات مهبلية، فقد تشير خصائص تلك الإفرازات إلى نوع التهابات المهبل التى لديك ومن أمثلتها ما يلي:

التهابات المهبل البكتيري

قد تكتشفين خروج إفرازات بلون أبيض ضارب إلى الرمادي أو ذات رائحة كريهة عادةً  تشبه رائحة السمك، وتكون أكثر وضوحًا بعد الجماع.
 

عدوى الخمائر

العرض الرئيسي لـ التهابات المهبل الناتجة عن هذا النوع من العدوى هو الشعور بالحكة، لكن قد تلاحظين خروج إفرازات لزجة باللون الأبيض تشبه الجبن القريش.


داء المشعرات

 هو عدوى يمكن أن تسبب خروج إفرازات بلون أصفر ضارب إلى الخضرة وأحيانًا تكون رغوية وتسبب التهابات المهبل ويجب علاجها طبيا .

التهابات المهبل إفرازات مهبلية التهاب المهبل البكتيري رائحة كريهه رائحة السمك

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