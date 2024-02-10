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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أون لاين .. تفاصيل استعداد وزارة التعليم للترم الثاني

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم تفاصيل استعداد الوزارة للفصل الثاني من الدراسة.

وقال شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” عبر قناة "الحياة" ان الوزارة ستتيح المواد التعليمية للصفوف من 4 ابتدائي لـ 3 ثانوي أونلاين.

 واضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ان اتاحه الكتب او المواد التعليمية اون لاين ليس بأمر جديد وبدا مع بداية هذا العام لحل مشكلة تاخر استلام الكتب.

فهم المناهج

 واوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم انه مع بدايه العام الدراسي وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بإتاحه مواد تعليمية وتدريبية امام الطلبة بخلاف الكتب الدراسية معقبا:" المواد التعليمية والتدريبية بتساعد الطلبة على فهم المناهج".

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