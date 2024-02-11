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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ظافر العابدين: لا أستطيع العيش بدون شغف وكل يوم الصبح أحب أكون فريش

ظافر العابدين
ظافر العابدين

أكد الفنان ظافر العابدين، أن لديه معايير فنية يتبعها في الأعمال التي يقدمها سواء على الصعيد السينمائي أو الدرامي، قائلا إنه بعد فيلم أنف وثلاثة عيون علاقته بالسينما تحسنت لأن الأعمال الكثيرة التي قدمها في عدد من البلدان قلص مسيرته الفنية بعض الشيء لضيق الوقت، لكن الفيلم حسن علاقتها بها.

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وتابع ظافر العابدين خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "النقلات في حياته من لاعب كرة لممثل ومخرج تمثل لي فكرة "عيش الحلم" وأن يكون كل يوم هناك شغف لأني كل يوم الصبح بحب أكون "فريش" أفكر في الشغل كأنه أول يوم ومش بزهق عندي شغف كل يوم".


وأكمل ظافر العابدين: "لازم الانسان يكون عنده طموح ورؤية دائمة إلى الأمام لأن الإنسان عندما يفكر فقط في الحاضر كيوم بيومه يكون فقط بيحل مشاكل يومية ويقضي على الطموح الحقيقي، لكن الحلم على المدى البعيد يجعل المشاكل اليومية بسيطة ستعبر خلال الطريق في التنفيذ للحلم".


ولفت إلى أن كل عمل يقوم بأدائه ويختاره وفقا لمعيار الحب، قائلا: العامل ده خلاني قليل الشغل في السينما لكن مش مهم لأني لازم أحب العمل ويحقق لي إضافة وقيمة  لازم يكون فيلم أحب أشوفه في السينما لازم يبقى فيه شغف وحب".


وعن الدراما قال: "الدراما لازم أجعلها بنفس الثقل السابق هرجع بحسب المشروع وخلال السنوات الأخيرة كان عني حلم القيام بالإخراج والكتابة وبالفعل قدمت فيلمي "غدوة" و"إلى ابن" حلم الإخراج بالنسبة لي قديم منذ 20 عاما ولدي طموح أن أقوم بأشياء أخرى.
 

وأتم: "أحب أوازن بين التمثيل في أعمال في مصر وتونس وغيرها من البلدان والإخراج وهكذا لأن الحلم يتجدد".

ظافر العابدين

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