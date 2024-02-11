كاتب صحفي: المواطن المصري يدافع عن دولته وأمنه القومي رغم ظروفه الصعبة

قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن إسرائيل خسرت أخلاقيا أمام العالم وظهرت صورتها القبيحة أمام العالم أجمع، مضيفا أن السيادة المصرية على سيناء لا تقبل أنصاف الحلول، والمواطن المصري رغم ظروفه الصعبة عليه أن يدافع عن دولته وأمنه القومي.

ولفت السناوي، خلال لقاءه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لها جذور تاريخية، ولكن الرأي العام الأمريكي أصبح يميل إلى فكرة تجاوز نتنياهو حقوق الدفاع عن النفس الذي أدعى ارتكابه المجازر في غزة بسببه.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لم يحدث أي انتصار عسكري في حرب غزة، منوها بأن 40 ألف مقاتل فلسطيني أذاقو الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة، وعلى نتنياهو التحدث وفق معطيات هذه المعادلة.

وشدد السناوي، على ضرورة الذهاب إلى مجلس الأمن وإلزام إسرائيل بعدم دخول رفح، قائلا: "إذا استمرينا بدرجة الكلام، سوف نتفاجأ بدخول إسرائيل لرفح، لذلك فإن الحديث عن تعليق كامب ديفيد لا يجب أن يتم في الغرف المغلقة، وأن يكون بشكل علني وعلى ألسنة المسؤولين.