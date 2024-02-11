إعلامي شهير يفجر مفأجاة بشأن حسام حسن

أعلن الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بشأن راتب كابتن حسام حسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام عبر بلس 90: اتجاه في اتحاد الكرة لحصول حسام حسن على مليون جنيه شهريًا وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه إيهاب جلال المدير الفني الأسبق.

وأعرب حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن سعادته بالتواجد في كوت ديفوار لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد بين أصحاب الأرض ونيجيريا.

وحضر حسام حسن السبت مؤتمرا صحفيا مع أساطير وقادة المنتخبات المتوجة بلقب كأس الأمم الأفريقية منذ نسخة 1988.

ووجه حسام حسن المتوج مع منتخب مصر بثلاث نسخ للكان أعوام 1986 و1998 و2006 التهنئة لكوت ديفوار على حسن تنظيم النسخة الجارية من نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وأضاف: "قارة أفريقيا تستحق الأفضل دائما، لأنها تملك مواهب كبيرة تتألق في ملاعب أوروبا، وأعتبر نفسي محظوظا لأنني توجت بثلاث نسخ من أصل 7 حققها منتخب مصر. في نسخة 2006 شاركت وأنا قرب الأربعين عاما".

وواصل: "تحياتي لأساطير القارة الذين أتواجد بينهم وفخور أنني رأيت الأسطورة روجيه ميلا الذي تابعته في الملعب في نسختي 1986 و1988، ولعبت في نسخ مختلفة مع أجيال عديدة وفخور أن نهاية مشواري كانت وسط الجماهير المصرية بالتتويج بلقب 2006 وكنت القائد وقتها".