التعليم: إتاحة المواد من رابعة ابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي أون لاين

أكد شادي زلطه المتحدث الإعلامي الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتيح المواد التعليمية لطلاب الصفوف من رابعة ابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي العام "أون لاين" علي موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي، وأن خطوة إتاحة مقررات المواد على موقع الوزارة ليست جديدة، موضحًا أنها جاءت في إطار توجيه الدكتور رضا حجازي مع بداية العام الدراسي، إذ كان هناك شكوى من أولياء الأمور بسبب أسعار الكتب الخارجية التي يقوم الطلاب بشرائها.

وقال زلطة ، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر "قناة الحياة"، وتقدمه الإعلامية "لبنى عسل"، أن الوزارة من خلال توجيهات الدكتور رضا حجازي وضعت خطة لتوفير عدد كبير من المصادر التي تساعد الطلاب على الشرح والتدريب على الأسئلة بنفس المواصفات الوزارية، مشيرًا إلى أن هذه المصادر عبارة عن مواد تعليمية قامت بصنعها الوزارة كمصادر إضافية بجانب الكتاب المدرسي.

وتابع المتحدث الإعلامي الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قائلا ،" هذه المصادر تساعدهم على فهم المناهج الدراسية، ويجرى تدريبهم فيها على الأسئلة المختلفة التي يتم وضعها من مستشاري المواد بالوزارة".

وضع الأسئلة من الصف الرابع الابتدائي

وأشار إلى أن الأسئلة يتم الإجابة عليها من خلال الموقع ليقوم الطالب بتقييم نفسه، ويتأكد إذا كان قد استوعب المادة بشكل صحيح، ومشيرًا إلى أنه منذ بداية العام الدراسي الحالي تم وضع الأسئلة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.