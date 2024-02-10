قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من إرتفاع أسعار الكتب الخارجية

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة كانت قد تلقت مع بدء العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 شكاوى عديدة من أولياء الامور الذين استغاثوا بالوزارة من إرتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه مطالبين الوزارة بضرورة التدخل لإيجاد حل لإنقاذ أبنائهم الطلاب .

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الفور أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاته لتوفير عدد من المصادر التعليمية الإضافية لمساعدة الطلاب على فهم المقررات وعلى التدريب على الاسئلة بنفس طريقة الكتب الخارجية التي صارت اسعارها “غالية” على بعض الأهالي .

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في هذا الإطار قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توفير مواد تعليمية وتدريبية إلكترونية تم إعدادها بمعرفة مستشاري المواد ، لتكون متاحة لجميع الطلاب بشكل مجاني على موقع وزارة التربية والتعليم ، مشيراً إلى أن هذه المواد بها أسئلة واجابات لتدريب الطلاب على الامتحانات ايضا .

وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة حرصت على توفير هذه المواد التعليمية لمساعدة الطلاب في الفصل الدراسي الأول ، كما أتاحت الوزارة ايضا مواد تعليمية جديدة لمساعدة الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ايضا ، مؤكدا أن هذه المواد يستفيد منها الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي .

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن للطلاب من الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثالث الثانوي الوصول إلى المواد التعليمية الإضافية المجانية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط التالي https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning ، مشيراً إلى أنه يمكن للطالب إما التعامل مع هذه المواد إلكترونيا على الرابط ، أوتحميلها وطباعتها إذا أراد ذلك

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد التعليمية الإضافية المتاحة للطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط السابق ذكره ، يقدم بأسلوب سهل مبسط شرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي ، مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

كما أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة انتهت أيضا من تحميل جميع كتب الوزارة المقررة على طلاب جميع الصفوف الدراسية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، وذلك على موقعها الرسمي على الانترنت ، مشددا على أن هذه الخطوة لا تعني عدم تسليم الكتب المدرسية الورقية للطلاب في المدارس ، بل انها فقط خدمة اضافية لمساعدة الطلاب مع إلتزام المدارس بتسليم الكتب في المدارس مع بداية الترم الثاني 2024 .