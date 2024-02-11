بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، هو موعد بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس هو يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 https://moe-register.emis.gov.eg/

سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد

في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات

تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2024 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها

يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به

يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص

في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا

في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة

يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة

وبحسب ما أعلنته المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في : شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر ، و4 صور شخصية ، و ايصال سداد المصروفات ، وإيصال تأمين التابلت ، وايصال رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، طابع دعم التعليم بـ 10 جنيهات.