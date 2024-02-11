بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، هو موعد بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس هو يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.
خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
- ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 https://moe-register.emis.gov.eg/
- سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد
- في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات
- تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2024 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها
- يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به
- يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص
- في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا
- في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة
- يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة
وبحسب ما أعلنته المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في : شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر ، و4 صور شخصية ، و ايصال سداد المصروفات ، وإيصال تأمين التابلت ، وايصال رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، طابع دعم التعليم بـ 10 جنيهات.