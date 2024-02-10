شاهد.. مدارس الوادي الجديد تستعد لاستقبال الطلاب في بداية التيرم الثاني |غداً

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن جاهزية واستعداد المدارس لإنطلاق الفصل الدراسى الثاني في مدارس المحافظة غدا الأحد 11 فبراير 2024.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات التعليم بالمحافظة لمناقشة خطة العمل والوقوف على آخر المستجدات بجميع الإدارات التعليمية للإطمئنان على جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال طلابها مع بداية الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ونظافة وتجميل وتزيين المدارس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد إلى تشكيل لجان للمتابعات الميدانية داخل المدارس خلال الفصل الدراسى الثاني للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوزيع الأدوار وإلتزام الجميع بالمهام المكلفين بها وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور .

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد توجيهاته لكافة المعنيين بضرورة متابعة الغياب اليومى للطلاب مع توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب للإستفادة العلمية وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الطلاب الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم.

و وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد خالص التهنئة للعاملين بقطاع تعليم المحافظة والطلاب وأولياء الأمور بالفصل الدراسي الثاني.

ودقت اليوم أجراس المدارس التي لا تطبق إجازة السبت في 12 محافظة وهي “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، معلنةً عودة الدراسة من جديد بعد انتهاء اجازة نصف العام ، ليكون اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 رسمياً هو بداية التيرم الثاني 2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024 ، من المقرر أن يستمر التيرم الثاني 2024 في المدارس من اليوم 10 فبراير 2024 و حتى الخميس 6 يونيو 2024 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام ، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ، و ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024

تجهيز المدارس لبدء الترم الثاني 2024