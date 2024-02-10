خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة| شاهد

نشرت مدرسة نبوية موسى الثانوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يشرح خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأوضح الفيديو الخاص بشرح خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ، أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 متاح على موقع وزارة التربية والتعليم حتى 22 فبراير 2024

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أوضحت مدرسة نبوية موسى الثانوية في الفيديو المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 هي : شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر ، و4 صور شخصية ، و ايصال سداد المصروفات ، و ايصال تأمين التابلت ، وايصال رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، طابع دعم التعليم بـ 10 جنيهات

وأوضحت مدرسة نبوية موسى الثانوية في الفيديو ، أنه بعد تجهيز الأوراق المطلوبة ، يقوم الطالب بطباعة استمارة الثانوية العامة 2024 الالكترونية من على موقع وزارة التربية والتعليم ، وتكون مكونة من 3 ورقات لتوضح مع الأوراق المطلوبة في حافظة بلاستيك لتسليمها للمدرسة

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024