خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة| شاهد

نشرت مدرسة نبوية موسى الثانوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يشرح خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
وأوضح الفيديو الخاص بشرح خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ، أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 متاح على موقع وزارة التربية والتعليم حتى 22 فبراير 2024
الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
أوضحت مدرسة نبوية موسى الثانوية في الفيديو المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 هي : شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر ، و4 صور شخصية ، و ايصال سداد المصروفات ، و ايصال تأمين التابلت ، وايصال رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، طابع دعم التعليم بـ 10 جنيهات
وأوضحت مدرسة نبوية موسى الثانوية في الفيديو ، أنه بعد تجهيز الأوراق المطلوبة ، يقوم الطالب بطباعة استمارة الثانوية العامة 2024 الالكترونية من على موقع وزارة التربية والتعليم ، وتكون مكونة من 3 ورقات لتوضح مع الأوراق المطلوبة في حافظة بلاستيك لتسليمها للمدرسة
خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
- ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 https://moe-register.emis.gov.eg/
- سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد
- في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات
- تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2024 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها
- يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به
- يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص
- في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا
- في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة
- يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة