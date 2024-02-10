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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول صور ترصد انتظام الدراسة مع بداية الترم الثاني بالمدارس

بدء الترم الثاني
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس

انتظمت الدراسة اليوم مع بدء الترم الثاني 2024 في المدارس التي لا تطبق اجازة السبت ، و التي من ضمنها مدارس الراهبات و بعض المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد انتظام الدراسة مع بدء الترم الثاني 2024 في مدرسة نوتردام العباسية التابعة لادارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة  

حيث زار محمد الشابوري وكيل إدارة الوايلى التعليمية مدرسة نوتردام العباسية ، لمتابعة انتظام حضور الطلاب اليوم نع بدء الترم الثاني 2024 في مدرسة نوتردام العباسية، وكان فى إستقباله سير ايزابيل مديرة المدرسة 

حيث حضر الشابوري طابور الصباح والإذاعة المدرسية التى تناولت الحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل فى حماية أمن الوطن واستقراره ، وايضا تسليم الكتب المدرسية وانتظام الدراسة  
 

و شهد اليوم  الأول فى الترم الثاني 2024 في المدرسة حضور منظم وإقبال كبير من الطلبة ،  
مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية .

وفي إطار تطبيق  تعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة 

ودقت اليوم أجراس المدارس التي لا تطبق إجازة السبت في 12 محافظة  وهي  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ،  معلنةً عودة الدراسة من جديد بعد انتهاء اجازة نصف العام ، ليكون اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 رسمياً هو بداية الترم الثاني 2024 

 

 

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024 ، فمن المقرر أن يستمر الترم الثاني 2024 في المدارس من اليوم 10 فبراير 2024 و حتى الخميس 6 يونيو 2024 .

وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام ، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ، و ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
بدء الترم الثاني 2024 في المدارس
الترم الثاني 2024 الترم الثاني بدء الترم الثاني المدارس

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