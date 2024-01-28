لطلاب الثانوية العامة 2024: متطلبات أساسية للالتحاق بكليات مواكبة لسوق العمل

أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي ان العالم يعيش في ثورة تكنولوجية مستمرة، ومن المهم أن يتم تطوير مهارات الطلاب والطالبات في هذا المجال من خلال تطبيق مقررات التكنولوجيا، يتعلم الطلاب والطالبات المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا واستخدامها بشكل فعال.

أوضح الخبير التربوي ، خلال تصريحاته لصدي البلد ان التكنولوجيا مصدرا هاما للإبداع والابتكار، من خلال مقررات التكنولوجيا، يتم تعزيز قدرات الطلاب والطالبات على التفكير الإبداعي وتطوير حلول جديدة للمشاكل المختلفة.

مشيرا إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا في تحسين وسائل التعليم وجعلها أكثر تفاعلية وشيقة و يمكن استخدام الوسائط المتعددة والتطبيقات التعليمية والأدوات التفاعلية لتعزيز عملية التعلم والفهم لدى الطلبة.

لفت حمزة ، إلى ان مقررات التكنولوجيا يجب ان تتضمن نشاطات تطبيقية ومشاريع عملية تساعد الطلاب والطالبات على تطبيق المفاهيم التكنولوجية في الحياة العملية يمكن للطلاب والطالبات أن يتعلموا كيفية استخدام الأدوات والبرامج والتقنيات المختلفة لحل المشكلات وتنفيذ المشاريع.

وتابع الخبير التربوي، ان مفاهيم التكنولوجيا واكتساب المهارات المتعلقة بها أمرًا أساسيًا في سوق العمل الحديث من خلال تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات، يتم تأهيل الطلاب والطالبات لمواجهة احتياجات سوق العمل وتنمية مهاراتهم التكنولوجية.

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن التوجه المتزايد نحو الكليات الجديدة والمستحدثة ، تعمل الجامعات على توسيع تشكيلة البرامج التكنولوجية المتاحة للطلاب وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتأمين فرص تدريب وتوجيه الطلاب نحو المهارات والمجالات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور مجدي، أن الجامعات تعمل أيضًا على توفير بيئة تعليمية حديثة ومجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم تعلم الطلاب، لافتا أن عدد من الجامعات شهدت تحديثًا كبيرًا في البنية التحتية والمختبرات ووسائل التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة الأخرى لضمان تجربة تعليمية شاملة وممتازة.

وأشار إلى أن الجامعات تعمل على تطوير شراكات وروابط وثيقة مع قطاع الأعمال لضمان توافق المناهج التعليمية مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتقدم الفرص المتاحة للطلاب للمشاركة في برامج تدريبية وتعاونية ومشاريع تطبيقية مع الشركات والمؤسسات الصناعية، مما يساهم في تعزيز فرص التوظيف وتطوير مهارات الطلاب بشكل عملي.

وأكد أن اهتمام طلاب الثانوية العامة بالكليات ذات الصلة سوق العمل في العام الماضي 2022 تحولًا واعيًا نحو الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات الحديثة، ومع استمرار التطور التكنولوجي، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، حيث يبحث الطلاب عن الفرص التعليمية التي تمكنهم من النجاح والازدهار في سوق العمل المتغير والمتنافس.