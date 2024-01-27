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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخر فرصة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق الجامعات 2023

طلاب
طلاب

ساعات قليلة ويغلق باب التقدم للجامعات الخاصة والاهلية للترم الثاني، حيث انطلق التقديم يوم السبت 13يناير والذي استمر لمدة اسبوعين. 

 

آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

أوضح المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، أن اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، هو آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية للدراسة بها في الترم الثاني 2024 للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة

وأكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات، ويتم التقديم من خلال الضغط علي هذا الرابط اضغط هنا.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية 2023

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.

- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%.

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