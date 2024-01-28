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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اعرف شروط الواجب توافرها لتطبيق درجات الرأفة في الجامعات .. كليات «القاهرة» تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وموعد فتح باب الالتماسات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

تطبيق درجات الرأفة في الجامعات .. تعرف على الشروط الواجب توافرها

قالت  الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية يجامعة عين شمس، إن درجات الرأفة تمنح للراسبين فقط وذلك بعد انعقاد لجنة الممتحنين والتي يتم خلالها منح الطلاب درجات منخفضة، حيث تطبق قواعد الرأفة على الطالب بشرط أن تؤدى إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى منقول ولا تطبق هذه القواعد لتخفيف مواد الرسوب للطالب الذي لا تتغير حالته، مؤكدة أن نظام الساعات المتعمدة لا يضاف إليه دراجات رأفة للطلاب.

وفد جامعة جنوب الوادى يزور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55  

زار وفد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بـ جامعة جنوب الوادى، معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، فى دورته الـ 55، واستهلها بتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية.
 

كليات جامعة القاهرة تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول وهذا موعد فتح باب الالتماسات

انتهت كليات جامعة القاهرة من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2023 ، و لذلك بدأت عدد من الكليات إعلان النتائج استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى.

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