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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيق درجات الرأفة في الجامعات .. تعرف على الشروط الواجب توافرها

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت  الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية يجامعة عين شمس، إن درجات الرأفة تمنح للراسبين فقط وذلك بعد انعقاد لجنة الممتحنين والتي يتم خلالها منح الطلاب درجات منخفضة، حيث تطبق قواعد الرأفة على الطالب بشرط أن تؤدى إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى منقول ولا تطبق هذه القواعد لتخفيف مواد الرسوب للطالب الذي لا تتغير حالته، مؤكدة أن نظام الساعات المتعمدة لا يضاف إليه دراجات رأفة للطلاب.

وأضافت أمل شمس ، أنه من حق لجنة الممتحنين زيادة درجات الطلاب الراسبين في إحدى المواد، لافتًا إلى أنه لا يمكن إضافة درجات الرأفة لجميع الطلاب لعدم تحقيق المساواة ومبدأ تكافئ الفرص بين الطلاب.

وأشارت إلي أن تطبيق درجات الرأفة تتم خلال الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الأول.

  

قانون تنظيم الجامعات

يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المتخصة"، وتنص المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن: "مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها".

قواعد الرأفة بالجامعات

- لا يجوز النظر في تطبيق قواعد الرأفة على الطالب الحاصل على تقدير ضعيف جدًا (راسب نظري) في أكثر من مادتين.

- تطبق قواعد الرأفة على الطالب بشرط أن تؤدى إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى منقول بتخلف أو من النقل بتخلف إلى حالة النجاح بمادة أو النجاح الكامل ولا تطبق هذه القواعد لتخفيف مواد الرسوب للطالب الذي لا تتغير حالته.

- يستفيد الطالب بما لا يزيد عن 3% من المجموع الكلي لدرجات مواد الفرقة المقيد بها (يجبر الكسر لصالح الطالب) ويشترط ألا يزيد ما يضاف للمادة النظرية الواحدة عن 15% من درجة النهاية العظمى للمادة وألا يزيد ما يضاف للمادة العملية عن 10% من درجة النهاية العظمى وذلك للنجاح في المادة.

- يشترط حصول الطالب على 30% على الأقل في الامتحان التحريري للمادة الراسب فيها حتى يمكن تطبيق قواعد الرأفة عليها وفي حالة اشتمال المقرر على ورقتين امتحانيتين يتم حساب نسبة 30% من مجموع الامتحان التحريري النهائي للورقتين.

- استبعاد مادة حقوق الإنسان عند تطبيق قواعد الرأفة أولًا على المواد الأقرب للنجاح وفي حالة التساوي في الدرجات للمواد المراد رفعها ويبدأ برفع المادة التي تقل نسبة النجاح فيها على مستوى الفرقة.

- يجبر الطالب في مواد التخلف على استقلال وذلك في حدود ما لا يزيد على 15% من درجة النهاية العظمى للمادة النظرية وما لا يزيد عن 10% من درجة النهاية العظمى للمواد العملية وذلك للنجاح في المادة.

- يستفيد طالب الفرقة الرابعة في دور سبتمبر بما لا يزيد عن 20% من مجموع درجات النهاية العظمى للمواد النظرية التي أدى فيها الامتحان وبما لا يزيد عن 15% من مجموع درجات النهاية العظمى للمواد العملية التي امتحن فيها.

- تعرض نتائج المواد التي يقل نسبة النجاح فيها عن 50% وكذلك حالات الطلاب المعرضين للفصل على عميد الكلية في عرضها على لجنة الممتحنين لاقتراح ماتراه مناسبا في حدود ماتقرره المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- يشترط حصول الطالب المعرض للفصل على 25% على الأقل في الامتحان التحريرى النهائى للمادة الراسب فيها للنظر في تطبيق قواعد الرأفة عليها وألا - تتجاوزنسبة استفادة الطالب عن 6% من المجموع الكلى لدرجات المواد التي أدى فيها الامتحان وتوزع على مواد الرسوب.

- يتم حساب المجموع الكلى للطالب المستفيد من قواعد الرأفة بجمع الدرجة الأصلية الحاصل عليها فى كل سنة دراسية.

- يستفيد الطالب بما لا يزيد على 1% من المجموع الكلى للدرجات الأصلية الحاصل عليها الطالب عند حساب المجموع التراكمي فقط بشرط أن يؤدى ذلك لرفع التقدير العام للطالب إلى التقدير الأعلى.

- تعطى للخريج شهادة بالتقدير العام الحاصل عليه بعد تطبيق البند السابق وفي حالة طلب الحصول على كشف درجات يجب أن توضح به الدرجة الأصلية الحاصل عليها الطالب قبل الرفع وما يفيد درجته بعد الرفع.

- يتم حساب درجات الطلاب المحولين إلى الكلية وفقا للدرجات الأصلية الحاصل عليها الطالب قبل تطبيق قواعد الرأفة إعمالا لمبدأ المساواة مع طلاب الجامعة.
 

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