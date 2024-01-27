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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طرق تقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بـ آداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للالتماسات لجميع الفرق التي ظهرت نتائجها.

وأكدت الدكتورة حنان كامل، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الالتماسات تقدم إلكترونيا، وإذا تعرض الطالب لأي مشكلة تخص التقديم، عليه التوجه إلى إدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية.

رابط نتيجة الترم الاول بكلية الآداب جامعة عين شمس 

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.
‏https://ums.asu.edu.eg/ .

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من رصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وأنه سيتم رفعها اليوم على المنصة الإلكترونية ums للتعليم الإلكتروني.
 

كما تشكلت الورقة الامتحانية من ثلاثة أنماط مختلفة ، اشتملت على الأسئلة المقالية والموضوعية بنسب متفاوتة، وتم تصحيح الامتحانات إليكترونيًا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب، كما ستم إعلان النتائج أول بأول على الصفحة الرسمية للكلية وعلى الإيميل الجامعي للطالب، ومنصة عين شمس الإليكترونية ums الخاصة بإعلان نتائج طلاب مختلف الكليات وأنظمة الدراسة بها ليتمكن الطلاب من الاطلاع على تقديراتهم وموقفهم من تخطي الصف الدراسي من عدمه دون الحاجة للتوجه لمقر الكلية.
 

وأوضحت أنه تم تحويل المخالفين والمتجاوزين للتحقيق، وذكرت أن الأقسام التي سيتم إعلان نتائج الامتحانات بها اليوم هي أقسام : الحضارة الأوروبية القديمة، الدراسات الفلسفية، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، اللغة العبرية وآدابها، الآثار ، الإعلام، الإرشاد السياحي ، إرشاد سياحي (فرنسي)، برنامج الدراسات الإسرائيلية.

وتابعت الدكتورة حنان كامل  عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس أنه سوف يتم إعلان نتائج باقي الأقسام والبرامج اليوم فصاعدا، قبل بدء أجازة منتصف العام الدراسي ، فبالنسبة لنتائج أقسام المكتبات والمعلومات واللغات الشرقية فسيتم إعلانها غدا، وبالنسبة لأقسام التاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الإنجليزية فالامتحانات مستمرة بها حتى نهاية الأسبوع.

كما سيتم فتح باب الالتماسات خلال الإجازة، وكذلك سوف يتم فتح باب تسجيل الإرشاد الأكاديمي في الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام.
 

كما أكدت على أنه سوف يتم إتاحة العديد من الأنشطة الطلابية في إجازة نصف العام.
 

أما على صعيد قطاع الدراسات العليا فأعلنت عميدة الكلية أنه سوف يتم غدا إعلان نتائج الأقسام الآتية:
قسم اللغات الشرقية وآدابها،قسم اللغة الإنجليزية، قسم الحضارة الأوروبية، قسم الدراسات الفلسفية.

 

جامعة عين شمس كلية الآداب بجامعة عين شمس ums

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