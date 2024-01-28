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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحالف جامعات القاهرة الكبرى يدرس توقيع بروتوكولات تعاون مع التجمعات الصناعية بالإقليم

قيادات الجامعات
قيادات الجامعات

استضافت جامعة القاهرة الاجتماع الثانى لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، الذى يضم جامعات "القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر وبنها". 

وحضر الاجتماع الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية نائبا عن نائب رئيس جامعة الأزهر.

وجرى خلال اللقاء تشكيل المكتب الفني لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إعداد بروتوكول تعاون يهدف لإيجاد شراكة مستمرة ومستدامة لمواجهة القضايا القومية التى تهم إقليم القاهرة الكبرى.

وأكد تحالف جامعات القاهرة الكبرى على أهمية توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئات والتجمعات الصناعية على مستوى القاهرة الكبرى (٦ أكتوبر - العبور - ١٥ مايو)، وتعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية " ودعوة ممثلين من إتحاد الصناعات ووزارة التضامن الاجتماعي لحضور الاجتماع، وتم طرح أفكار مبتكرة للتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الحضارية. 

وخلال الاجتماع تم التنسيق بين جامعات إقليم القاهرة الكبرى للتجهيز والإعداد لقوافل تنموية شاملة في المناطق الأكثر إحتياجاً بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة موحدة بين جامعات التحالف عن مصادر الطاقة البديلة وتنظيم ندوات وحملات توعوية على هامش إحتفالية يوم البيئة العالمي ومناقشة الموضوعات المطروحة للتنمية المجتمعية ضمن مبادرة "وعى".

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الدكتور محمد سامي عبد الصادق جامعة حلوان جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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