طرق تقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بالجامعات

تطبيق درجات الرأفة في الفصل الدراسي الثاني بشروط واجب توافرها

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سيتم إعلان نتيجة نظام الساعات المعتمدة على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني خلال الاسبوع القادم.

وأضافت أميرة يوسف لـ صدى البلد، أن فتح باب الالتماسات في منتصف شهر فبراير ولن يلتفت إلى أى التماسات ترد بعد هذا الموعد .

وأشارت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إلى أنه في حالة عدم ظهور نتيجة طالبة دفعت المصروفات الدراسية ونتيجتها مازالت محجوبة تتوجه لشئون الطلبة ومعها إيصال الدفع أو ما يثبت.



رابط النتيجة علوم نظام الساعات المعتمدة

وأشارت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إلى أن خطوات الحصول علي نتيجة الترم الأول هي:

ums.asu.edu.eg

الدخول علي الموقع واختيار كلية البنات

اسم المستخدم الرقم القومي للطالبة

كلمة المرور الخاصة بالطلبة



أعلنت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للالتماسات لجميع الفرق التي ظهرت نتائجها.

وأكدت الدكتورة حنان كامل، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الالتماسات تقدم إلكترونيا، وإذا تعرض الطالب لأي مشكلة تخص التقديم، عليه التوجه إلى إدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية.

رابط نتيجة الترم الاول بكلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

‏https://ums.asu.edu.eg/ .



قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن درجات الرأفة تعتبر إحدى الوسائل التي أقرتها القوانين واللوائح الجامعية؛ بهدف مساعدة بعض الطلاب ذوي الحالات الخاصة، على تجاوز تلك الحالات، بحيث تسهم في تغيير حال الطالب من وضع إلى وضع آخر، وذلك من خلال منحه درجات معينة، حددتها اللوائح والقوانين، كتغيير حال الطالب من الرسوب في 3 مواد؛ وبالتالي إعادة السنة، إلى مادتين فقط؛ وبالتالي إمكانية انتقاله إلى السنة التالية.



وأوضح الدكتور حسن شحاتة، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه في حالة رسوب الطالب في مادة واحدة فقط؛ يمكنه النجاح فيها، أو رفع تقدير الطالب سواء في مادة واحدة أو أكثر، أو المجموع الكلي إلي التقدير الأعلى، وبالطبع كان يفيد منح هذه الدرجات، بعض الطلاب الذين يتعرضون لظروف خاصة، تؤثر على أدائهم في الامتحان، مثل «المرض أثناء الامتحان، أو الوصول متأخرا إلى مقر لجان الامتحانات؛ وبالتالي عدم قدرته على الإجابة على جميع الأسئلة» مما قد يمنح الطالب واسرته بعض الطمأنينة في إمكانية التعويض، ويسهم في تقليل مخاوف الطلاب من الامتحانات، وتخفيف ضغوط الامتحانات على الطلاب، وبالتالي التقليل من المشكلات التي كان يحدثها بعض الطلاب في لجان الامتحانات.

وأكد أستاذ المناهج أنه مع إدخال برامج الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية؛ ساد التوجه نحو إلغاء درجات الرأفة، لعدة أسباب، منها :

1- ان نظم الحياة الحالية تتطلب طلابا وخريجين يحققون المستويات الأعلى من التميز والنجاح وليس مجرد تجاوز المادة والنجاح فيها بالكاد .

2- درجات الرأفة تتضمن شكلا من عدم العدالة من حيث منح بعض الطلاب درجات لا يستحقونها

3- قد تؤدي الي المساواة في القدرات بين طالب مجتهد نجح في المواد المختلفة بجهده وطالب أخر تقاعس عن القيام بما هو مطلوب منه.

4- حيث أن تطبيق درجات الرأفة يخضع لقواعد محددة فإن بعض الطلاب لا يتفهمون تلك القواعد ويطالبون بمطالب تتجاوزها باعتبارها حقا لهم.

5- مع إلغاء درجات الرأفة تمت إتاحة أكثر من فرصة للطالب في إعادة المادة أو المواد التي رسب فيها، ومنحه التقدير الذي وصل إليه بعد الإعادة، حتى لو ممتاز وليس التقدير “مقبول”.

6- إلغاء درجات الرأفة هو أحد متطلبات هيئات الجودة والاعتماد.



قالت الدكتور امل شمس استاذ بكلية التربية يجامعة عين شمس ، إن درجات الرأفة تمنح للراسبين فقط وذلك بعد انعقاد لجنة الممتحنين والتي يتم خلالها منح الطلاب درجات منخفضة، حيث تطبق قواعد الرأفة على الطالب بشرط أن تؤدى إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى منقول ولا تطبق هذه القواعد لتخفيف مواد الرسوب للطالب الذي لا تتغير حالته، مؤكدا أن نظام الساعات المتعمدة لا يضاف إليه دراجات رأفة للطلاب.

وأضافت امل شمس ، أنه من حق لجنة الممتحنين زيادة درجات الطلاب الراسبين في إحدى المواد، مؤكدا أنه لا يمكن إضافة درجات الرأفة لجميع الطلاب لعدم تحقيق المساواة ومبدأ تكافئ الفرص بين الطلاب.

قانون تنظيم الجامعات

يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المتخصة"، وتنص المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن: "مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها".

قواعد الرأفة بالجامعات

- لا يجوز النظر في تطبيق قواعد الرأفة على الطالب الحاصل على تقدير ضعيف جدا (راسب نظري) في أكثر من مادتين.

- تطبق قواعد الرأفة على الطالب بشرط أن تؤدى إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى منقول بتخلف أو من النقل بتخلف إلى حالة النجاح بمادة أو النجاح الكامل ولا تطبق هذه القواعد لتخفيف مواد الرسوب للطالب الذي لا تتغير حالته.

- يستفيد الطالب بما لا يزيد عن 3% من المجموع الكلي لدرجات مواد الفرقة المقيد بها (يجبر الكسر لصالح الطالب) ويشترط ألا يزيد ما يضاف للمادة النظرية الواحدة عن 15% من درجة النهاية العظمى للمادة وألا يزيد ما يضاف للمادة العملية عن 10% من درجة النهاية العظمى وذلك للنجاح في المادة.

- يشترط حصول الطالب على 30% على الأقل في الامتحان التحريري للمادة الراسب فيها حتى يمكن تطبيق قواعد الرأفة عليها وفي حالة اشتمال المقرر على ورقتين امتحانيتين يتم حساب نسبة 30% من مجموع الامتحان التحريري النهائي للورقتين.

- استبعاد مادة حقوق الإنسان عند تطبيق قواعد الرأفة أولًا على المواد الأقرب للنجاح وفي حالة التساوي في الدرجات للمواد المراد رفعها ويبدأ برفع المادة التي تقل نسبة النجاح فيها على مستوى الفرقة.

- يجبر الطالب في مواد التخلف على استقلال وذلك في حدود ملا يزيد عن 15% من درجة النهاية العظمى للمادة النظرية وما لا يزيد عن 10% من درجة النهاية العظمى للمواد العملية وذلك للنجاح في المادة.

- يستفيد طالب الفرقة الرابعة في دور سبتمبر بما لا يزيد عن 20% من مجموع درجات النهاية العظمى للمواد النظرية التي أدى فيها الامتحان وبما لا يزيد عن 15% من مجموع درجات النهاية العظمى للمواد العملية التي امتحن فيها.

- تعرض نتائج المواد التي يقل نسبة النجاح فيها عن 50% وكذلك حالات الطلاب المعرضين للفصل على عميد الكلية في عرضها على لجنة الممتحنين لاقتراح ماتراه مناسبا في حدود ماتقرره المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- يشترط حصول الطالب المعرض للفصل على 25% على الأقل في الامتحان التحريرى النهائى للمادة الراسب فيها للنظر في تطبيق قواعد الرأفة عليها وألا - تتجاوزنسبة استفادة الطالب عن 6% من المجموع الكلى لدرجات المواد التي أدى فيها الامتحان وتوزع على مواد الرسوب.

- يتم حساب المجموع الكلى للطالب المستفيد من قواعد الرأفة بجمع الدرجة الأصلية الحاصل عليها فى كل سنة دراسية.

- يستفيد الطالب بما لا يزيد عن 1% من المجموع الكلى للدرجات الأصلية الحاصل عليها الطالب عند حساب المجموع التراكمي فقط بشرط أن يؤدى ذلك لرفع التقدير العام للطالب إلى التقدير الأعلى.

- تعطى للخريج شهادة بالتقدير العام الحاصل عليه بعد تطبيق البند السابق وفي حالة طلب الحصول على كشف درجات يجب أن توضح به الدرجة الأصلية الحاصل عليها الطالب قبل الرفع وما يفيد درجته بعد الرفع.

- يتم حساب درجات الطلاب المحولين إلى الكلية وفقا للدرجات الأصلية الحاصل عليها الطالب قبل تطبيق قواعد الرأفة إعمالا لمبدأ المساواه مع طلاب الجامعة.

