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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول.. وموعد انطلاق الالتماسات بالجامعات 

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني.

 

وأضاف الدكتور حسام طنطاوي لـ صدى البلد، أن فتح باب الالتماسات في بداية شهر  فبراير ولن يلتفت إلى أى التماسات ترد بعد هذا الموعد التي تستمر لمدة 4 أيام.

وأشار طنطاوي إلى أن خطوات الحصول علي نتيجة الترم الأول هي:
ums.asu.edu.eg
الدخول علي الموقع واختيار كلية  
اسم المستخدم الرقم القومي للطالب 
كلمة المرور الخاصة بالطلبة 
 

وكشف  حسام طنطاوي، عميد الكلية نتائج مرحلة البكالوريوس ورصد النتائج، حيث بلغ متوسط نسبة النجاح العامة 96.52%.


وأضاف،  أن نسب النجاح في الفرق الدراسية بلغت في الفرقة الأولى ( 91.9٪ )، و الثانية 97.91٪،  و الثالثة 99.79٪.
كما أكدت د. نوال جابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات لمرحلة البكالوريوس (الفرق الثلاثة بكافة برامجها) يوم الإثنين 22 يناير 2024، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا بنفس اليوم، في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

وأعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس  نتائج
الفصل الدراسي الأول (يناير 2024) عبر هذا الرابط
https://ums.asu.edu.eg/.

وأوضحت الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه سيتم فتح باب الالتماسات خلال أيام قليلة لمدة لا تزيد على 5 أيام.

 

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