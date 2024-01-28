عميدة آداب عين شمس تكرم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسي الأول

كرمت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، الطلاب المتميزين الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المختلفة على مستوى الجامعة والكلية، والتى أقيمت خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وأشادت الدكتورة حنان كامل بحرص الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التى تقدمها الكلية والجامعة وحصد المراكز الأولى بها بجانب التفوق العلمي، الأمر الذى يسهم في تشكيل شخصية متميزة متكاملة الجوانب.

وقامت عميدة الكلية بتكريم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأنشطة العلمية والجوالة، فكرمت فريق التمثيل الفائز بجائزة أفضل عرض، والذي حصل على المركز الأول على مستوى الجامعة عن العرض المسرحي “حياة شخص ما” في مهرجان الاكتفاء الذاتى بالجامعة.

كما كرمت طلاب مسابقة الشطرنج، ومسابقات مهرجان الجوالة والأسمار، حيث حصلت عشيرة جوالة الكلية على المركز الأول في مهرجان الأسمار على مستوى الجامعة، والطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية، والطالب المدرب.

كما أشادت بمجهودات قطاع التعليم والطلاب، على رأسهم الدكتور محمد إبراهيم، وكيل الكلية، وإدارة رعاية الشباب، برئاسة سوها السبع، مديرة الإدارة، وجميع رؤساء اللجان والأقسام وأعضاء الإدارة، واتحاد الطلاب ومجلسه الذى يقوده الطالب حلمى أحمد، وبالطالبة ولاء تيسير، نائبته، وبدورهم في إعداد وتنفيذ الأنشطة الطلابية على الوجه الأمثل.

من جانبه، أشار الدكتور محمد إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا التكريم يسهم في رفع ثقة الطلاب بأنفسهم وانتمائهم للكلية التى توفر لهم جميع الإمكانيات لدعم الأنشطة، ويعكس حرص إدارة الكلية على دعم مختلف الأنشطة الطلابية، حيث تصقل مهارات الطلاب وتقوم بإعدادهم لسوق العمل الذى يبحث عن خريج مسلح بالعلم والمهارات المختلفة.

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