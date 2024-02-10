قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مدارس الجمهورية ، مع بدء الترم الثاني 2024 في المدارس .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماتها الصادرة لجميع المدارس ، على متابعة تسجيل الحضور والغياب وتفعيل الغياب الإلكتروني ، وتفعيل لائحة النظام والانضباط المدرسي .

كما شددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة للمدارس مع بدء الترم الثاني 2024 ، على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين، بالإضافة إلى تكثيف المتابعة الميدانية يوميا لكافة المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية واجراء زيارات مفاجئة من قبل الإدارة التعليمية والمديرية التعليمية، وتكريم المعلمين المتميزين وفقا لأدائهم ومواجهة السلبيات.



جدير بالذكر أنه قد عادت الدراسة اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت والتي توجد في 12 محافظة على مستوى الجمهورية وهي “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، ليكون اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 رسمياً هو بداية الترم الثاني 2024

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل ساعات من بدء الترم الثاني 2024 في المدارس ، حركة تغييرات في خريطة القيادات التعليمية في الوزارة والمديريات.

شملت حركة التغييرات المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل ساعات من بدء الترم الثاني 2024 في المدارس ما يلي :

تكليف الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، بشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

تكليف محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد .