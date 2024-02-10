عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يُنظم جلسة توضيحية لتحديات برنامج Bio-iChallenge

صدى البلد

ينظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جلسة توضيحية حوارية (أونلاين) مساء اليوم السبت لأحد شركائه الصناعيين (شركة بروتيني) ضمن برنامج  Bio-iChallenge الذي أطلقه الصندوق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل على ربط الابتكار بالصناعة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وفقًا لمبادئ ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

ويهدف البرنامج إلى دعم الابتكارات التي تقدم حلولاً للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، بحضور المهندسة داليا أبو عمر المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس محمد صلاح مدير التشغيل للشركة.

وأشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أهمية هذه الجلسة في توضيح أبرز التحديات التي تشارك بها شركة "بروتيني" ببرنامج  Bio-iChallenge فضلاً عن استعراض قصص نجاح الشركة في مصر والوطن العربي، موضحًا أن برنامج Bio-iChallenge لديه 22 تحديًا صناعيًّا تواجه شركاء البرنامج البالغ عددهم 6 شركاء.

txt

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. محظورات دخول الحرم الجامعي

txt

انتظام الدراسة في أول أيام التيرم الثاني بالجامعات وبدء إعلان جداول المحاضرات

txt

انطلاق الدراسة بالجامعات بالفصل الدراسي الثاني.. إعلان الجداول فى الكليات والمعاهد.. وموقف الطلاب غير المسددين للمصروفات

txt

هيئة الاستشعار عن بُعد تدعم استخدام الزراعة الذكية لتحسين جودة المحاصيل

txt

معهد التخطيط القومي يستضيف المؤتمر العلمي العاشر للشبكة العربية للتقييم

txt

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

txt

فرص جديدة للدراسة خارج مصر .. تعرف على التفاصيل

txt

التعليم العالي X أسبوع| مصر تستضيف المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار والتكنولوجيا.. عاشور يتابع جهود الجامعات المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

txt

استعدادا لاستضافة فرع لها بمصر.. العاصمة الإدارية تستقبل وفدا من جامعات إيست لندن

txt

الجامعة البريطانية تحصد المركز الثاني في تحدي جمعية المحللين الماليين

وأكد د.ضياء خليل أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي.

وأشار إلى أن البرنامج يوفر فرصة مميزة للطلاب المبتكرين للعمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية، فضلاً عن المزايا التي يقدمها البرنامج للطلاب المشاركين، منها دعم مالي يصل إلى 50 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.

من جانبه، أشار د.محمد الفران مدير المشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنه من بين المزايا التي يقدمها البرنامج، توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة؛ لتنفيذ المشروع بأفضل جودة، واستخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات ومراكز البحوث المشاركة، وتوفير حافز مالي للمشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي.

من جانبها، أشارت د.نيرمين صلاح مدير البرنامج بالصندوق إلى أهمية البرنامج في إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، مؤكدةً أنه سيقام نهاية البرنامج تكريم للفرق المشاركة، والمشرفين الأكاديميين، والشركاء الصناعيين، مشيرة إلى أن التقديم في البرنامج مفتوح حتى 25 فبراير الجاري.

 ودعت جميع الطلاب إلى المشاركة في الجلسة التوضيحية التي ستكون لايف من خلال صفحة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك لعرض أفكارهم واستفساراتهم، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة البرنامج من خلال الدخول على الرابط التالي: 
http://tinyurl.com/BioiChallenge24

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

بالأسماء.. فرمان من كولر باستبعاد 4 لاعبين من حساباته الفنية

ترشيحاتنا

ظهر حاملا النعش.. موقف مؤثر لكهربا في جنازة والد أحمد نبيل كوكا

وزيرة خارجية بلغاريا: مصر تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

شكري: مصر ترفض أي تصفية للقضية الفلسطينية

كولر يستقر على موديست لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد| تفاصيل

أسلوب جديد لـ جوزيه جوميز في مران الزمالك اليوم

التطبيق خلال أيام| مزايا منظومة كارت الخبز المشحون لغير حاملي البطاقات التموينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتمت بجثث أقاربها 6 أيام حتى ماتت.. مأساة الطفلة هند ضحية الاحتلال الإسرائيلي

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان لافت| شاهد

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

فيديو

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: عسكرة البترودولار أحد أهم الأدوات لتكسير الاقتصاديات

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلى يكتب: عتبة الأربعين.. رحلة التفكير والنضوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ