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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام الدراسة في أول أيام التيرم الثاني بالجامعات وبدء إعلان جداول المحاضرات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

انطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي يبدأ 10 فبراير الجاري، في ظل توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات عددا من التوجيهات العامة للكليات قبل بدء الدراسة.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن الدراسة انتظمت في مختلف الكليات وفقاً للقواعد والضوابط التي سبق وأقرها المجلس الأعلى للجامعات، بينما تنتظم الدراسة في كل الجامعات والمعاهد غدا الأحد في اليوم الثاني لها وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، مشيرا إلى أنه جاري الكشف عن جداول المحاضرات والتدريبات والسكاشن.

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وأضاف المصدر لـ صدى البلد أنه تم الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق الخريطة الزمنية التي سبق وأعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد المصرية

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