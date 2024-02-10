معهد التخطيط القومي يستضيف المؤتمر العلمي العاشر للشبكة العربية للتقييم

تنظم الجمعية المصرية للتقييم التي تتخذ من المركز القومي للبحوث مقرا لها وعضو الشبكة العربية للتقييم، الاجتماع والمؤتمر العلمي العاشر للشبكة العربية للتقييم والاجتماع السنوي الوطني الأول للجمعية المصرية للتقييم وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ومنظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة من 12 – 15 فبراير 2024، بمقر معهد التخطيط بمدينة نصر.



ويشارك في المؤتمر المهتمين بالمتابعة والتقييم على كل المستويات من الجمعيات الوطنية بالدول العربية التالية (مصر، لبنان، الأردن، العراق، سوريا، تونس، المغرب جيبوتي، اليمن) والهيئات الدولية المهتمة بموضوع المتابعة والتقييم ومدعون من دول ألمانيا، وكندا، وجنوب أفريقيا وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومسئولي المتابعة والتقييم في وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، التعاون الدولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شركات القطاع العام، الأكاديميين من الجامعات ونخبة من علماء المركز القومي للبحوث.