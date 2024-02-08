استعدادا لاستضافة فرع لها بمصر.. العاصمة الإدارية تستقبل وفدا من جامعات إيست لندن

استقبل الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من جامعات إيست لندن البريطانية، والذي ضم البروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، والبروفيسور حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي للجامعة الأوروبية بمصر، والدكتور بول مارشال - نائب مستشار للمشاريع والتوظيف، وذلك بمناسبة استضافة فرع جامعة إيست لندن في مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، والذي سيقام بمقر الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في كلمته ، رحب الدكتور محمود هاشم بالحضور قائلا: أرحب بكم جميعًا في حرمنا الجامعي النابض بالحياة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن زيارة وفد إيست لندن علامة بارزة في مسيرة الجامعات الأوروبية في مصر لدعم ملف التعليم العالي في مصر والمنطقة، وشعلة انطلاق شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة شرق لندن، متابعا: مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور محمود هاشم، أن الجامعات الأوروبية في مصر في نجحت استضافة فروع لجامعات بريطانية رائدة مثل جامعة لندن وجامعة سنترال لانكشاير، موضحا أن إستضافة فرع لجامعة إيست لندن خطوة هامة نحو توسيع نطاق تقديم الجامعات الأجنبية المستضافة في البلاد لبرامجها المتميزة والتي تتناسب مع الإحتياجات المتغيرة لسوق العمل الدولي.



أضاف هاشم، أن الجامعات الأوروبية في مصر تؤمن بأهمية التميز الأكاديمي وطرق التدريس المبتكرة، مؤكدا ان التعاون مع جامعة شرق لندن يؤدي إلى إنشاء مركز ديناميكي للتعليم الأوروبي في مصر لتزويد الطلاب بالقدرات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى من خلال تقديم برامج دراسية حيوية للمستقبل .

شدد الدكتور محمود هاشم، أن مصر كانت ولاتزال مركزًا تعليميًا بارزًا للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا الي أن مصر تسعي لتنويع روافد التعليم الجامعي مما يجعل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

من جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الله، إن توقيع شراكة مع جامعة إيست لندن يعد إضافة كبيرة للجامعة ولطلاب مصر، حيث تتميز الجامعة بالعراقة والعطاء لسنوات طويلة، مؤكدا أن جامعة إيست لندن وفرت الآلاف من فرص العمل للطلاب الدوليين من خلال برامجها الاكاديمية العالية الجودة والمعترف بها على مستوى العالم والتي تجمع بين علم اكاديمي فريد وبرامج تأسيسية وابداعية في آن واحد.



قالت البروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، إن أولويات الجامعة ظبط احتياجات سوق العمل وعلاقة الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال الابتكار والابداع والمعرفة، موضحة أن التعاون مع الدولة المصرية ليس بجديد بالنسبة لجامعة ايست لندن وتم استضافة الجامعة منذ 10 سنوات من خلال التعاون ما جامعة عين شمس.

وأكدت خلال مؤتمر صحفى بمقر الجامعات الأوروبية فى مصر الأربعاء ، أن التجربة أثبتت نجاح مصر فى ربط الطلاب بسوق العمل وبالتالى التوسع يستحق ومضمون فى النجاح، مشيرةً ألى أن استضافة فرع الجامعة بمقر الجامعات الأوروبية فى مصر يأتى انطلاقًا من الرؤية لربط الطلاب والعلم بسوق العمل والتواجد فى العاصمة الإدارية مكان متميز لما تضمه من المدينة الطبية والمدينة الرياضية وبالتالى البنية الأساسية والمحيطة بالجامعة تخدم العملية التعليمية ويساعد على تطبيق الفكرة والجامعة لديها مركز دعم ريادة الأعمال ونرى أن حاضنات الأعمال بيئة مواتية لتحقيق الرؤية داخل إنجلترا وتطبيقه وفقا لخطة التعليم العابر للحدود داخل مصر.

وتابعت ، أن مصر بلد شابه وايست لندن جامعة شابة فكرتنا أن نكون فى قلب العالم وبالنسبة لتواجدنا فى دولة فيها شباب مؤكدة على فكره جامعة شرق لندن يؤكد أننا نتلاقى فكريا وثقافيا لتحقيق الرؤية الحقيقية ونرى فى مصر هذه الفرصة المواتية



ومن جانبه قال الدكتور بول مارشال نائب مستشار الجامعة للمشاريع والتوظيف، إن الجامعة لديها رؤية كبيرة فى تقديم مكتسبات للطلاب الدارسين بفرع الجامعة بداية من تحقيق التبادل الطلابى، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب بمقر الجامعة الأم للدراسة فى فرع الجامعات الأوروبية فى العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة الى استضافة الطلاب المصريين للدراسة فى المملكة المتحدة.

وأكد أن المناهج الجامعة متداخلة لتطوير شخصية الطالب ولدينا خطة عمل تمكن الطلاب المصريين من الدخول أونلاين على شبكة الجامعة للتعامل مع الشركات الأوروبية فى المملكة لتنفيذ المشروعات والبحث عن فرص العمل.

وأكد عبدالله، أنه بموجب التعاون مع جامعة إيست لندن تتولي جامعة إيست لندن الإشراف الأكاديمى ومعايير جودة التعليم ومنح الدرجات العلمية للطلاب فى جميع البرامج التى يقدمها الفرع فى مصر، ويتم قبول الطلاب بنفس شروط القبول بالجامعة الأم في لندن.

أشار عبد الله، إلى أنه من المقرر أن يقدم فرع جامعة شرق لندن برامج فى الآداب، الرسوم المتحركة، والتصميم الجرافيكى، وتصميم الأزياء، وصناعة السينما، والإعلام والتواصل، والإنتاج الإعلامى، والفنون الجميلة)، بالإضافة إلى برامج دراسية فى شبكات الأمن السيراني والتسويق وإدارة المواد البشرية.



وعلي هامش المؤتمر تم تقديم عرض تفصيلي عن الجامعات الأوروبية في مصر والتي تقع في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستضيف NAC فروعًا لجامعات عالمية رفيعة المستوى، وكذا تم عرض رؤية الجامعات الاوربية وأهدافها وربط أهداف الجامعة بالخطة المصرية ورؤى الاتحاد الأوروبي.