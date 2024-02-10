انطلاق الدراسة بالجامعات بالفصل الدراسي الثاني.. إعلان الجداول فى الكليات والمعاهد.. وموقف الطلاب غير المسددين للمصروفات

انطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي يبدأ 10 فبراير الجاري، بينما وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الكليات بعدد من التوجيهات العامة قبل بدء الدراسة.

وقد أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن الدراسة قد انتظمت في مختلف الكليات وفقاً للقواعد والضوابط التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بينما تنتظم الدراسة في كل الجامعات والمعاهد غدا الأحد في اليوم الثاني لها وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، مشيرا إلى أنه جاري الكشف عن جداول المحاضرات والتدريبات والسكاشن.



واضاف المصدر لـ صدى البلد أنه قد تم الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق الخريطة الزمنية التي سبق وأن أعلنها عنها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



بينما أكد الدكتور محمود عبدربه، رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الدراسة قد انتظمت في القطاعات والكليات المختلفة داخل المدينة وذلك للفصل الدراسي الثاني وهذا وفقا للجدول الزمني للمحاضرات، حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات والترتيبات.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الكليات في كل جامعة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، القيام بإعلان جداول الفصل الدراسي الثاني، للعام 2024 وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار لـ صدى البلد إلى أن درجات الرأفة على المواد الدراسية سيتم تطبيقها في نهاية العام الدراسي الحالي، حيث تطبق وفق الضوابط والقواعد التي المقررة من قبل قانون تنظيم الجامعات.



واكد أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ في موعده اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، حيث تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

بينما أوضح أنه لن يتم منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من دخول الكليات، مؤكدا على انتظام الدراسة في اليوم الأول من التيرم الثاني.

إعلان الجداول بالجامعات الأهلية

بينما أشار الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إلى أن جداول المحاضرات والسكاشن والتدريبات العملية سيتم إتاحتها للطلاب في مختلف الكليات الأسبوع المقبل، وذلك قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.



أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وعضو المجلس الأعلى للجامعات على الانضباط الكامل فى القيام بتنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وإتمامها على النحو الأكمل.



وأشار إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب فى أسرع وقت، وكذا الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثانى.

وكان قد شدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

كما كان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.



وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، قد عرض الدكتور أيمن عاشور خطة لإعداد المُعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية.

