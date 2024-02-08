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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ تغذية بالقومي للبحوث يوضح الخضروات المساعدة للوقاية من نزلات البرد

الخضروات
الخضروات

 

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه هناك العديد من الاغذية والمشروبات الصحية المناسبة لفصل الشتاء، لوقاية من حالات الإصابة بنزلات البرد والإصابة بالأنفلونزا وللمحافظة على الجسم دافئا يستعان بعدة وسائل منها شرب مشروبات ساخنة أو تناول بعض الأغذية التي تساعد على دفء الجسم بإمداده بالطاقة اللازمة ومنها.


واضاف حسونة إن الخضروات والفواكه الموسمية تتميز بطزاجاتها ونكهاتها وتوافر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء، كما يعتبر تناول هذه الأغذية أفضل طريقة للتكيف مع تغير الطقس وتعزيز جهاز المناعة. ومن امثلتها الخضروات الجذرية وهي من بينها الفجل واللفت والقلقاس والبطاطا الحلوة تكون مهمة في فصل الشتاء لأنها تساعد الجسم على انتاج الطاقة والتمثيل الغذائي وتأخذ وقت أطول في الهضم ويمكن ان تساعد في رفع درجة حرارة الجسم.

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واشار إلى إنه ايضا يوجد الخضروات الورقية منها السبانخ والبروكلي والخبيزة والتي تعتبر مصادر غنية بالفيتامينات والاملاح المعدنية والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساهم في الوقاية من نزلات البرد.
 

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