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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج بطولة الكونغ فو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

صدى البلد

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بطولة الكونغ فو ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية الشهيد الرفاعي (٥١)  برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من ٥-٦ فبراير الجاري، بالتعاون مع مركز المنشآت الرياضية بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، بمشاركة (٣١) جامعة حكومية وخاصة وتكنولوجية وأهلية.

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القومي للبحوث يعقد ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة

وتنافس فيها الطلاب والطالبات علي منافسات الساندا والأساليب، وبلغ عدد المشاركين في الساندا من الطلبة (٩٤) طالبًا و (٤٩) طالبة بإجمالي (١٤٣) مشاركًا، وبلغ عدد المشاركين في منافسات الأساليب (٢٤) طالبًا و (٢٧) طالبة بإجمالي (٥١) مشاركًا، وبحضور (٣٥) مشرفًا ومشرفة من مختلف الجامعات، و(٢٠) حكمًا من لجنة حكام الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، ولجنة مسابقات الحكام، وبحضور المشرف العام علي البطولة من الاتحاد المصري للووشو كونغ فو السيد اللواء عصام خاطر.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الأساليب:
_أسلوب باجوا: 
- المركز الأول: شيماء فتحي عمار بكر، وزارة التعليم العالي .

_ أسلوب تايجي Set3: 
- المركز الأول: وفاء عماد علي، جامعة حلوان.  

_ أسلوب تايجي اختياري: 
- المركز الأول: سارة جمعة محمد، جمعة عين شمس

_ أسلوب رمح Set3: 
- المركز الأول: شهد حمدي عبد الله عبد الصادق، جامعة القاهرة 
- المركز الثاني: شيماء فتحي عمار بكر، وزارة التعليم العالي

_ أسلوب الرمح اختياري:
- المركز الأول: علياء وليد محمد محمد، جامعة بني سويف

** الساندا طلبة وزن ٤٨ كجم: 
- المركز الأول: يوسف محمد أبو العلا، جامعة حلوان 
- المركز الثاني: محمد هشام محمد فهيم، جامعة بنها الأهلية 
- المركز الثالث: يوسف أحمد السيد محمد، جامعة الزقازيق

_ الساندا طلبة وزن ٥٢ كجم:
- المركز الأول: زياد رضا دويدار، جامعة القاهرة 
- المركز الثاني: أحمد عادل رجب، جامعة الإسكندرية 
- المركز الثالث: عمر وحيد محمد توفيق، جامعة حلوان

- الساندا طلبة وزن ٦٠ كجم: 
- المركز الأول: عبد الرحمن حسن سليم حسن، وزارة التعليم العالي 
- المركز الثاني: محمد أسامة علي عبد العزيز، جامعة حلوان 
- المركز الثالث: محمد أسامة محمد عيد مهنا، جامعة الإسكندرية

** نتائج الساندا طالبات 
وزن ٤٨ كجم:  
- المركز الأول: بسنت طارق أحمد محمد، جامعة عين شمس 
- المركز الثاني: سمر هشام مجاهد محمد، وزارة التعليم العالي 
- المركز الثالث: الشيماء فتحي أحمد علي، جامعة الزقازيق 
- المركز الثالث مكرر: مريم تامر محمد محمد، جامعة حلوان

_ الساندا طالبات وزن ٥٢ كجم: 
- المركز الأول: رؤي أحمد محمد توفيق، جامعة حلوان 
- المركز الثاني: نورهان حسن حسني، جامعة بني سويف
- المركز الثالث: حبيبة عادل طيبي حسن، جامعة السويس

_ الساندا طالبات وزن ٦٥ كجم:
- المركز الأول: إسراء رجب عوض رجب، جامعة الأزهر 
- المركز الثاني: مريم ياسر سعيد عمرو، جامعة حلوان 
- المركز الثالث: حنين محمد عبد النبي، جامعة الإسكندرية

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

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