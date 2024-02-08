عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للحصول على منح دراسية جديدة في أوروبا

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المكتب الثقافى بباريس أفاد بشأن إعلان معمل Laboratorie Images, signaux et Systems  Intelligence (LISSI) بجامعة Paris Est Creteil(UPEC) بالتعاون مع شركة Toyota Motor Europe عن منحتين Postdoctoral لمدة عام فى مجال

Emotional intelligent Agents through large language models

txt

التعليم العالي: منح مقدمة من معهد IPP التابع لجامعة الشيخ انتاديوب بالسنغال.. تفاصيل

txt

أيمن عاشور يثمن جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة

txt

«التعليم العالي» تعلن عن منح مقدمة من جامعة UPEC بفرنسا للعام 2025/2024

txt

جامعة مدينة السادات تكرم أحد موظفيها لبلوغه السن القانوني

txt

تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.. صندوق رعاية المبتكرين يوجه جهوده لتشجيع الطلاب ورواد الأعمال ويؤكد: نسعى لتوفير بيئة محفزة وملهمة للشباب المبدع

txt

القومي للبحوث يعقد ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة

txt

القومى للبحوث يشارك مع ثقافة الطفل في إحدى فعاليات معرض الكتاب

txt

حفل لتخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بهندسة وحاسبات عين شمس

txt

أستاذة تغذية توضح مكونات اللانش بوكس الصحية لأطفالك

txt

أستاذة تغذية: أغلب أمراض الأطفال في الشتاء بسبب فيروسات وليست بكتيرية

وأوضحت أن آخر موعد للتقدم 10  فبراير 2024، حيث إن المنحة تبدأ فى مارس 2024.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى:

https://www.u-pec.fr/fr/recherche/laboratoires/laboratoire-images-signaux-et-systemes-intelligents-lissi-ea-3956

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

بتخفيضات على اللحوم والدواجن .. تفاصيل انطلاق معرض وزارة الزراعة قبل رمضان

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: منح مقدمة من معهد IPP التابع لجامعة الشيخ انتاديوب بالسنغال.. تفاصيل

أيمن عاشور يثمن جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة

«التعليم العالي» تعلن عن منح مقدمة من جامعة UPEC بفرنسا للعام 2025/2024

جامعة مدينة السادات تكرم أحد موظفيها لبلوغه السن القانوني

تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.. صندوق رعاية المبتكرين يوجه جهوده لتشجيع الطلاب ورواد الأعمال ويؤكد: نسعى لتوفير بيئة محفزة وملهمة للشباب المبدع

القومي للبحوث يعقد ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة

القومى للبحوث يشارك مع ثقافة الطفل في إحدى فعاليات معرض الكتاب

حفل لتخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بهندسة وحاسبات عين شمس

ترشيحاتنا

ماذا قال حسن شحاتة حول تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

مأساة طفل عين شمس.. ابوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

مجلس الصحفيين يثمن قرارات الرئيس بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية ويطالب بزيادة بدل التكنولوجيا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ