فرصة للحصول على منح دراسية جديدة في أوروبا

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المكتب الثقافى بباريس أفاد بشأن إعلان معمل Laboratorie Images, signaux et Systems Intelligence (LISSI) بجامعة Paris Est Creteil(UPEC) بالتعاون مع شركة Toyota Motor Europe عن منحتين Postdoctoral لمدة عام فى مجال

Emotional intelligent Agents through large language models

وأوضحت أن آخر موعد للتقدم 10 فبراير 2024، حيث إن المنحة تبدأ فى مارس 2024.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى:

https://www.u-pec.fr/fr/recherche/laboratoires/laboratoire-images-signaux-et-systemes-intelligents-lissi-ea-3956