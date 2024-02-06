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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذة تغذية: أغلب أمراض الأطفال في الشتاء بسبب فيروسات وليست بكتيرية

الينسون
الينسون

قالت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي إستشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك مشروبات مثل الينسون والشمر فلها خواص غذائية هامة بجانب تدفئة الجسم واغلب الأمراض التي تصيب الأطفال مع دخول الشتاء لا تكون بكتيرية إنما فيروسات.

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أستاذة تغذية : توافر فيتامين C في إفطار الأطفال بالشتاء ضروري

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أستاذة تغذية بالقومي للبحوث: العدس وجبة متكاملة وبروتين نباتي للأطفال في الشتاء

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أستاذة تغذية بالقومي البحوث : الطعام يؤثر مباشرة على مناعة جسم الطفل

وأضاف أنه الأهم لمواجهتها هي المشروبات العشبية لأنها بها خصائص الادوية بشكل طبيعي، والليمون الذي يحتوى على فيتامين سي وهو عصر هام لتقوية المناعة له فوائد كثيرة.

وأوضحت لصدى البلد فيتامين سى لا يوجد فقط في الحمضيات انما متوفر أيضا في الفلفل الأخضر والاحمر والاصفر وكل الورقيات لذا فطبق السلاطة مهم في كل وجباتنا ويجب ان يكون عادة دائمة وخاصة في فصل الشتاء حيث أنه مفيد ولا يزيد الوزن.

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