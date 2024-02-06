أستاذة تغذية: أغلب أمراض الأطفال في الشتاء بسبب فيروسات وليست بكتيرية

قالت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي إستشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك مشروبات مثل الينسون والشمر فلها خواص غذائية هامة بجانب تدفئة الجسم واغلب الأمراض التي تصيب الأطفال مع دخول الشتاء لا تكون بكتيرية إنما فيروسات.

وأضاف أنه الأهم لمواجهتها هي المشروبات العشبية لأنها بها خصائص الادوية بشكل طبيعي، والليمون الذي يحتوى على فيتامين سي وهو عصر هام لتقوية المناعة له فوائد كثيرة.

وأوضحت لصدى البلد فيتامين سى لا يوجد فقط في الحمضيات انما متوفر أيضا في الفلفل الأخضر والاحمر والاصفر وكل الورقيات لذا فطبق السلاطة مهم في كل وجباتنا ويجب ان يكون عادة دائمة وخاصة في فصل الشتاء حيث أنه مفيد ولا يزيد الوزن.