أستاذة تغذية بالقومي للبحوث: العدس وجبة متكاملة وبروتين نباتي للأطفال في الشتاء

يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تحرص الأمهات على تقوية مناعة أطفالهم به، بسبب كثرة انتشار الفيروسات به وقد أوضحت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي إستشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث مساعد بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث.



وأوضحت أن الجسم يشعر بالدفئ عند بدء شرب مشروبات ساخنة في فصل الشتاء وخاصة المشروبات العشبية بينما الأطفال لا يفضلون شرب مشروبات عشبية لكن الطفل يحب أن يفعل مثل أبويه لذا فالبيت الذي يتناول افراده مشروبات عشبية دافئة في الشتاء يكون من السهل عليهم أن يتناول طفلهم هذه المشروبات.



وأوضح لصدى البلد أن هناك مشروبات مثل الينسون والشمر فلها خواص غذائية هامة بجانب تدفئة الجسم واغلب الأمراض التي تصيب الأطفال مع دخول الشتاء لا تكون بكتيرية إنما فيروسات والأهم لمواجهتها هي المشروبات العشبية لأنها بها خصائص الادوية بشكل طبيعي وأيضا تناول شربة العدس وهي وجبة متكاملة فهي عبارة عن بطاطس وهي نوع من النشويات هام جدا وأيضا العدس هو بروتين نباتي وأيضا الجزر والليمون الذي يحتوى على فيتامين سي وهو عنصر هام لتقوية المناعة له فوائد كثيرة.