عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذة تغذية بالقومي للبحوث: العدس وجبة متكاملة وبروتين نباتي للأطفال في الشتاء

العدس
العدس

يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تحرص الأمهات على تقوية مناعة أطفالهم به،  بسبب كثرة انتشار الفيروسات به وقد أوضحت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي إستشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث مساعد بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث.


وأوضحت أن الجسم يشعر بالدفئ عند بدء شرب مشروبات ساخنة في فصل الشتاء وخاصة المشروبات العشبية بينما الأطفال لا يفضلون شرب مشروبات عشبية لكن الطفل يحب أن يفعل مثل أبويه لذا فالبيت الذي يتناول افراده مشروبات عشبية دافئة في الشتاء يكون من السهل عليهم أن يتناول طفلهم هذه المشروبات.

 

txt

أستاذة تغذية بالقومي البحوث : الطعام يؤثر مباشرة على مناعة جسم الطفل

txt

وزير التعليم العالي يتابع جهود الجامعات المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

txt

مصر تستضيف النسخة الأولى للمؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار والتكنولوجيا

txt

أستاذ بالقومي للبحوث: أفضل الأغذية والمشروبات الصحية المناسبة للشتاء للوقاية من البرد

txt

البحث العلمي تعلن عن فتح للتقدم بمقترحات بحثية حتى 30 أبريل

txt

القومي للبحوث: تناول هذه الأغذية يقوي المناعة في الشتاء

txt

بدء فعاليات المنتدى الصيني الأفريقي الخامس لعلوم البحار والتكنولوجيا

txt

اليوم.. ختام المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار

txt

افتتاح المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار.. عمرو زكريا: المركز الجديد يوفر منصة لتبادل الخبرات في الاقتصاد الأزرق

txt

بعد إطلاقه| شكل ومواصفات القمر الصناعي المصري Nexsat-1


وأوضح لصدى البلد أن هناك مشروبات مثل الينسون والشمر فلها خواص غذائية هامة بجانب تدفئة الجسم واغلب الأمراض التي تصيب الأطفال مع دخول الشتاء لا تكون بكتيرية إنما فيروسات والأهم لمواجهتها هي المشروبات العشبية لأنها بها خصائص الادوية بشكل طبيعي وأيضا تناول شربة العدس وهي وجبة متكاملة فهي عبارة عن بطاطس وهي نوع من النشويات هام جدا وأيضا العدس هو بروتين نباتي وأيضا الجزر والليمون الذي يحتوى على فيتامين سي وهو عنصر هام لتقوية المناعة له فوائد كثيرة.

المركز القومى للبحوث المشروبات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

موضوعات متعلقة

أستاذة تغذية بالقومي البحوث : الطعام يؤثر مباشرة على مناعة جسم الطفل

وزير التعليم العالي يتابع جهود الجامعات المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مصر تستضيف النسخة الأولى للمؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار والتكنولوجيا

أستاذ بالقومي للبحوث: أفضل الأغذية والمشروبات الصحية المناسبة للشتاء للوقاية من البرد

البحث العلمي تعلن عن فتح للتقدم بمقترحات بحثية حتى 30 أبريل

القومي للبحوث: تناول هذه الأغذية يقوي المناعة في الشتاء

بدء فعاليات المنتدى الصيني الأفريقي الخامس لعلوم البحار والتكنولوجيا

اليوم.. ختام المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية خلية التجمع

زيدان يقترب من خلافة يورجن كلوب في قيادة ليفربول

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

خبر سعيد للمسنين بشأن المعاشات | هل تطبق الزيادة الجديدة قبل رمضان؟

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ