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تعليم

القومي للبحوث: تناول هذه الأغذية يقوي المناعة في الشتاء

القومي للبحوث
القومي للبحوث

 


قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن أفضل الأغذية والمشروبات الصحية المناسبة لفصل الشتاء، إنه ضمن هذه الأغذية الفاكهة الجافة والتي تمثل القراصيا والتمر والتين وتعمل على توليد الطاقة في الجسم ويجب تحديد الكمية المتناولة من هذه الأنواع، وايضا مشروب القرفة يتميز باحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات و خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستوى سكر الدم كما يعمل على زيادة التمثيل الغذائي وبذلك تحافظ على الجسم دافئا.


وتابع: "مشروب السحلب مشروب لذيذ الطعم و غني بالمواد النشوية ويضاف له المكسرات وجوز الهند فهو منشط عام للجسم، ومقوٍى للدورة الدموية، مما يجعل من يشربه يشعر بالدفء وذلك لاحتوائه على مواد تمنح الجسم الطاقة والتدفئة".

 

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واستكمل: "الشوفان يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة يحتوى على الكربوهيدرات المعقدة التي تكون الألياف الغذائية و الذى يشعر من يتناوله بالشبع والدفء لمدة أطول وهو يعمل على خفض مستوى الكولسترول في الدم، ويقي من حدوث الإمساك".

 

وأضاف أنه من الضروري ايضا تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل الكبدة والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون تعتبر مصادر جيدة للحديد الذى يعمل على الوقاية من امراض الأنيميا و امراض نقص الحديد التي يشعر المصابين بها بالبرودة في اليدين والقدمين حيث يحمل الحديد الأوكسجين الى جميع أجزاء الجسم وهو عنصر مهم في تعزيز مناعة الجسم.

أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث المركز القومى للبحوث المشروبات الصحية

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