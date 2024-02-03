معهد علوم البحار: المنتدى الصيني الأفريقي الخامس للعلوم والتكنولوجيا فرصة فريدة للتعاون

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، إنه لمن دواعي سروره أن يكون اليوم بمؤتمر افتتاح المنتدى الصيني الأفريقي الخامس للعلوم والتكنولوجيا البحرية كرئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في مصر، لأرحب بالجميع في القاهرة .



واوضح أنه يوفر هذا المنتدى فرصة فريدة للتعاون وتبادل المعرفة في مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية بين الصين وأفريقيا.

وأشار إلى أن تاريخ طويل من التعاون بين الصين والمنطقة الأفريقية، حيث يعتبر التعاون بين الصين ومصر مثالا على العلاقات المستمرة.



واكد أن مصر والصين يتمتعوا بصداقة وتعاون طويل الأمد في مجالات مختلفة، بما في ذلك العلوم البحرية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وكانت نقاط القوة في الآونة الأخيرة هي مشاركة مصر في مجموعة البريكس، إلى جانب الدعم المصري الكامل لمبادرة الحزام والطريق.