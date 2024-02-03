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تعليم

بعد إطلاقه| شكل ومواصفات القمر الصناعي المصري Nexsat-1

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

كشف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه تم إطلاق القمر الصناعي "نكس سات" وهو من طراز "الميكرو سات"، موضحا أنه أطلق من الصين.

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وقال "صدقي" لـ"صدى البلد"، إن نسبة التصنيع في القمر بلغت 35%، حيث يجرى تصنيعه مع شريك ألماني، مؤكدا أن الأقمار الصناعية يتم تحديد طرازها بناءً على وزنها.

وأضاف أن الوكالة لديها 3 محاور رئيسية تركز عليها خلال القيام بصناعة الأقمار الصناعية، المحور الأول هو التصميم، بينما الثاني هو البرمجيات، والثالث التجميع والتكامل والاختبار، مشيرا إلى أن الثلاثة محاور تمثل 60% من صناعة الأقمار الصناعية.

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الدكتور شريف صدقي وكالة الفضاء المصرية إطلاق القمر الصناعي نكس سات الميكرو سات Jobs Education

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