علوم البحار: المنتدى الصيني الأفريقي الخامس يوفر منصة للعلماء والباحثين لتبادل الخبرات

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن مؤتمر افتتاح المنتدى الصيني الأفريقي الخامس للعلوم والتكنولوجيا البحرية يعكس هذا المنتدى الصداقة بين منطقتينا العظيمتين، فهو يوفر منصة للعلماء والباحثين وصانعي السياسات للالتقاء وتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة التي ستشكل مستقبل محيطاتنا والنظم البيئية البحرية.



وأوضح أن أحد المواضيع الرئيسية لهذا المنتدى هو وضع برامج التعاون في إطار مركز التعاون الصيني الأفريقي للعلوم البحرية والاقتصاد الأزرق.

وأشار إلى أنه كنتيجة مباشرة للثقة والعلاقات الواثقة بين الصين ومصر واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في أفريقيا.



وأوضح أنه افتتحنا رسميًا المركز الصيني الأفريقي لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق الذي يستضيفه المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في مصر. في إطار التعاون بين المعهد الثاني لعلوم المحيطات في الصين، وزارة الموارد الطبيعية، المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في مصر واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في أفريقيا التابعة لليونسكو. وهذا سيساعد على التعاون وتبادل المعرفة والتنمية المستدامة بين الصين ومصر والدول الأفريقية في مجال العلوم البحرية.