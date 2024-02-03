رئيس القومي لعلوم البحار: يجب دعم الجيل القادم من خلال مبادرات بناء القدرات

قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المركز الصيني الأفريقي لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق افتتح رسميًا، وسيكون مركزا للعلماء وشباب الباحثين وأصحاب المصلحة من الصين ومصر والدول الأفريقية، للتعاون في دراسات العلوم البحرية ذات الصلة.

وأضاف زكريا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر العميق للجهود التي بذلها البروفيسور فانغ، مدير المعهد الثانى لعلوم البحار بالصين، والبروفيسور أفيان، رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في أفريقيا على جهودهما الكبيرة في إنجاز هذه الخطوة المهمة".

وأكد زكريا: “خلال أيام المنتدى الصيني الأفريقي الخامس للعلوم والتكنولوجيا البحرية سيكون لدينا برنامج متنوع ومثير، وخطب رئيسية، وحلقات نقاش وورش عمل”، وتابع: "إنني أشجع كل واحد منكم على المشاركة بنشاط ومشاركة خبراتكم والاستفادة من هذا المنتدى لبناء جسور التعاون".

واستكمل: "علاوة على ذلك، دعونا لا ننسى أهمية دعم الجيل القادم من علماء البحار، من خلال مبادرات بناء القدرات والبرامج التعليمية وتبادل المعرفة، وسوف تشكل رؤيتهم لمستقبل محيطاتنا، ومن مسئوليتنا دعمهم وتوجيههم، ومرة أخرى، أتقدم بأحر الترحيب لجميع المندوبين، وضيوفنا الكرام من الصين ومن جميع أنحاء أفريقيا. أتمنى لكم مناقشات مثمرة وتعاونًا ناجحًا وإقامة سعيدة في مصر".

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