بدء فعاليات المنتدى الصيني الأفريقي الخامس لعلوم البحار والتكنولوجيا

افتتح الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وسون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بدولة الصين المنتدى الصينى الأفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا لأول مرة خارج الصين باستضافة المعهد القومى لعلوم البحار بمصر.

جاء ذلك بحضور العديد من ممثلى الجهات الحكومية المنوطة بعلوم البحار من مختلف الدول الأفريقية بجانب ٢٥ عالم من دولة الصين وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الصين والدول الأفريقية من خلال المركز الصينى الأفريقى لعلوم البحار والاقتصاد الازرق و الذى تم إنشاءه بالمعهد القومى لعلوم البحار ليكون منصة لدعم ونقل التكنولوجيا وبرامج التدريب للدول الأفريقية.



وقد ناقش المنتدى اهم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مجال علوم البحار والاقتصاد الازرق و تأثير التغييرات المناخية على سواحلها. بالإضافة إلى مناقشة البرامج ذات الأولوية لخدمة الدول الأفريقية لبناء القدرات ورفع كفاءه الباحثين ونقل التكنولوجيا من خلال تفعيل دور المركز الصينى الأفريقى بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ومناقشة الحد من آثار التغييرات المناخية السلبية و ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الأفريقية.



بالإضافة إلى دراسة طرق حماية وتنمية الشعاب المرجانية بالمياه الاقتصادية للدول الأفريقية.

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