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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وزنه 67 كيلو وهدفه توطين تكنولوجيا.. تفاصيل إطلاق القمر الصناعي Nexsat-1

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

أعلن الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بنجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 اليوم السبت الموافق الثالث من فبراير لعام 2024 وذلك  قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية.

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وكالة الفضاء المصرية تستقبل الإشارات الأولية من القمر التجريبيNexsat-1 بعد إطلاقه بنجاح

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كما وتم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية.

 

واوضحت وكالة الفضاء المصرية إن وزن القمر التجريبي ٦٧ كجم ويندرج تحت طراز الميكروسات والقمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهرو بصري دقتها ٥،٧ متر أحادي الطيف.

ووأشارت إلى أنه يمثل العائد من إطلاق هذا القمر في توطين تكنولوجيا التصميم والبرمجيات للأقمار الصناعية من طراز الميكروسات تمهيدًا مستقبلاً لتصنيع هذا القمر بغية خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة وأيضًا إدرار عائد اقتصادي للدولة من خلال تصنيع هذا الطراز للغير.

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