أستاذة تغذية بالقومي البحوث : الطعام يؤثر مباشرة على مناعة جسم الطفل

يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تحرص الأمهات على تقوية مناعة أطفالهم به، بسبب كثرة انتشار الفيروسات به.

وأوضحت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي إستشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث مساعد بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن الأكل من أكتر الأشياء التي من الممكن أن تؤثر على مناعة الجسم وخاصة عند الأطفال فهناك أغذية من الممكن أن تضعفها وأخرى تقويها، وذلك مع اختلاف المواسم ومع دخول الفصول الجديدة وخاصة مع الخريف والدخول على الشتاء القارس.

وأضافت لصدى البلد أنه تكون ضربات القلب منخفضة ويكون الجسم في حالة تأهب فالجسم يصبح في حاجه إلى طاقة تشعره بالدفء من أجل الحفاظ على أجهزة الجسم بشكل جيد.