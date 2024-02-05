البحث العلمي تعلن عن فتح للتقدم بمقترحات بحثية حتى 30 أبريل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جميع المهتمين للتقدم بمقترحات بحثية ضمن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) الذي يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وكذا تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والإقليمي في مجالات علمية متعددة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (www. icgeb. org) حيث يوفر البرنامج الدعم للأنشطة البحثية في مجالات

Basic life sciences

Human healthcare

Industrial and agricultural biotechnology

وسيتم اختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة في Standard Research Grant على أن يكون المرشح شاغلا لمنصب في إحدى الجامعات أو أحد المراكز البحثية المصرية بالإضافة إلي إثنين من الباحثين للمشاركة في Early Career Return Grants

ويعد الحد الأقصى للتمويل من مركز ال ICGEB هو 25 ألف يورو (خمسة وعشرون ألف يورو) سنويا موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثي بصورة مباشرة ولن تتحمل الأكاديمية أيه نفقات

آخر موعد لاستيفاء إستماره التقدم إلكترونيا في المركز من قبل الباحثين 30 إبريل 2024

لمزيد من التفاصيل وتحميل استمارة التقدم للبرنامج ولمعرفة طريقة كتابة طلب المنحة يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/crp2024