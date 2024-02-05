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تعليم

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أستاذ بالقومي للبحوث: أفضل الأغذية والمشروبات الصحية المناسبة للشتاء للوقاية من البرد

الوقاية من البرد
الوقاية من البرد


قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن أفضل الأغذية والمشروبات الصحية المناسبة لفصل الشتاء للوقاية من حالات الإصابة بنزلات البرد والإصابة بالأنفلونزا وللمحافظة على الجسم دافئا يستعان بعدة وسائل منها شرب مشروبات ساخنة أو تناول بعض الأغذية التي تساعد على دفء الجسم بإمداده بالطاقة اللازمة ومنها.


وأوضح أن الخضروات والفواكه الموسمية: وتتميز بطزاجاتها ونكهاتها وتوافر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء، ويعتبر تناول هذه الأغذية أفضل طريقة للتكيف مع تغير الطقس وتعزيز جهاز المناعة. ومن امثلتها، الخضروات الجذرية ومنها الفجل واللفت والقلقاس والبطاطا الحلوة تكون مهمة في فصل الشتاء لأنها تساعد الجسم على انتاج الطاقة والتمثيل الغذائي وتأخذ وقت أطول في الهضم ويمكن ان تساعد في رفع درجة حرارة الجسم.

 

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وتابع: “يمكن ايضا الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والخبيزة والتي تعتبر مصادر غنية بالفيتامينات والاملاح المعدنية والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساهم في الوقاية من نزلات البرد، الفاكهة الحمضية   مثل البرتقال و اليوسفي، والجريب فروت والجوافة التي تتميز بارتفاع محتواها من فيتامين ج  وتتميز بأنها  تقاوم البردحيث يعمل  فيتامين ج على تعزيز جهاز المناعة ويحفز انتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح الالتهابات والتغلب على العدوى الميكروبية”.

أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث الخضروات والفواكه المشروبات الصحية

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