عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد إيست لندن

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  بروفيسور اماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن لبحث سبل التعاون بين الجامعتين وتوسيع نطاق التعاون مع جامعة ايست لندن ليشمل كليات أخرى كالصيدلة والتمريض والإعلام بجانب كليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وفي بداية اللقاء رحب أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالسادة الحضور مثمنا زيارة وفد جامعة إيست لندن مضيفا ان جامعة ايست لندن من الجامعات المميزة داخل التصنيفات الدولية واشاد بتميزها العلمى والأكاديمي وعلى مستوى توظيف الخريجين.

txt

التعليم العالي: خارطة طريق للمؤسسات البحثية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات

txt

القومي للبحوث يختتم فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة

txt

التعليم العالي: الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا تدرس فتح فرع في مصر

txt

البحث العلمي تعلن عن ورش عمل للمهتمين بمجال الدواء بالجامعات والمراكز البحثية

txt

روشتة الأمهات لحماية أطفالهن من الفيروسات.. والتغذية السليمة في فصل الشتاء.. وتوجيهات مهمة عن زيادة الوزن

txt

أخبار التعليم.. ننشر توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات.. طوارئ مستشفى جامعة سوهاج الجديدة يستقبل 4000 مواطن

txt

أستاذة تغذية : توافر فيتامين C في إفطار الأطفال بالشتاء ضروري

txt

أستاذة تغذية بالقومي للبحوث: العدس وجبة متكاملة وبروتين نباتي للأطفال في الشتاء

txt

أستاذة تغذية بالقومي البحوث : الطعام يؤثر مباشرة على مناعة جسم الطفل

txt

وزير التعليم العالي يتابع جهود الجامعات المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين الجامعتين   وتشجيع ورش العمل المشتركة والسمينارات والأبحاث وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي ضوء حرص جامعة عين شمس على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة.

حضر اللقاء من الجانب البريطاني د. حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي، ود. بول مارشال نائب مستشار المشاريع والتوظيف، ود. ديفيد ماكروي مساعد الشراكات والتعاون الدولي، ود. إيمي روجرسون كبير أعضاء هيئة التدريس، ود. أروى محمد هانى منسق العلاقات الدولية.

 

كما قام وفد جامعة إيست لندن بجولة بحرم الجامعة رافقته خلالها أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي، كان فى استقبال الوفد بكلية الحاسبات والمعلومات أ.د. نجوى بدر عميدة الكلية. 

وتضمنت الجولة التعرف على مختلف معامل  الكلية وإمكانياتها التقنية الحديثة وخطة تطوير البنية التحتية وإنشاء مبنى جديد يضم عدد أكبر من قاعات الدراسات المزودة بأحدث التقنيات التعليمية المتطورة.

 كما تعرف الوفد على الروبوت "شمس" الذى صنعه طلاب كلية الحاسبات والمعلومات وإمكانياته والمهام التى يتمكن من تنفيذها وقد أشاد الوفد بالروبوت وإمكانياته.

كما تضمنت الجولة زيارة لمتحف الزعفران حيث استمع الوفد لشرح مفصل حول مقتنيات المتحف التعليمي والذى يضم عددا من القطع الأثرية المميزة.

كما زار الوفد مبنى الشبكات والمعلومات بالجامعة وكان فى استقبالهم أ.د. اسلام حجازى مدير مركز الشبكات بالجامعة وتضمنت الزيارة تفقد معامل الإطلاع وقاعة الندوات ووحدة شمس ومركز البيانات ومعامل الحاسب الآلي.

كما زار الوفد كلية الهندسة وكان في استقبالهم أ.د. عمر الحسيني وتفقد الوفد ورشة لوبان ومعمل الصوتيات ومبني البرامج بحضور السادة وكلاء الكلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

مدرب وطني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني للمنتخب المصري

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: خارطة طريق للمؤسسات البحثية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات

القومي للبحوث يختتم فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة

التعليم العالي: الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا تدرس فتح فرع في مصر

البحث العلمي تعلن عن ورش عمل للمهتمين بمجال الدواء بالجامعات والمراكز البحثية

روشتة الأمهات لحماية أطفالهن من الفيروسات.. والتغذية السليمة في فصل الشتاء.. وتوجيهات مهمة عن زيادة الوزن

أخبار التعليم.. ننشر توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات.. طوارئ مستشفى جامعة سوهاج الجديدة يستقبل 4000 مواطن

أستاذة تغذية : توافر فيتامين C في إفطار الأطفال بالشتاء ضروري

أستاذة تغذية بالقومي للبحوث: العدس وجبة متكاملة وبروتين نباتي للأطفال في الشتاء

ترشيحاتنا

تركيا تكشف عن تفاصيل جديدة في هجوم أمام محكمة أسطنبول

وزيرة التضامن تتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد

قرار عاجل في مُحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف موظف حكومي

نبأ حزين لجماهير الزمالك.. إصابة مدافع فريق الكرة الأول.. فيديو

إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55

أكدت على وسطية الإسلام.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس والقيادات بذكرى الإسراء والمعراج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ساعة محمد حماقي في جدة تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

محمد القس: انتظروني في الذنب وهذه مفاجأتي مع سمية الخشاب.. صور

فيديو

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ