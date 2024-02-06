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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يختتم فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة

القومي للبحوث
القومي للبحوث

يشهد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة  E1) (وذلك يوم الخميس الموافق 8/2/2024 بالقاعة الجديدة بحضور رؤساء المعاهد البحثية بالمركز حيث استضاف المركز 100طالب  و أقيمت الفعاليات في الفترة من 28/1/2024 الي8/2/2024 تحت رعاية سيادته ورعاية الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون البحثية وذلك للعام الثالث على التوالي .


ويأتي ذلك إيمانا من المركز بدوره فى تنمية قدرات  الشباب والأطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الإبداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل.

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وتقام الفعاليات من خلال مبادرة " أطفال علماء لمستقبل أفضل “والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقد تضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة وزيارات لمعامل المعاهد المختلفة بالمركز ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج ومعهد البحوث العلوم  الصيدلية وغيرها وزيارة ميدانية لحقل الطاقة الشمسية.

كما اقيم على هامش الفعاليات ورشة فنية ابداعية للفنانة الدكتورة سهير عثمان  أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

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