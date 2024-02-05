روشة الأمهات لحماية أطفالهن من الفيروسات .. والتغذية السليمة في فصل الشتاء .. وتوجيهات مهمة عن الزيادة في الوزن

يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تحرص الأمهات على تقوية مناعة أطفالهن به، بسبب كثرة انتشار الفيروسات به.

وأوضحت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي إستشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث أن الأكل من أكتر الأشياء التي من الممكن أن تؤثر على مناعة الجسم وخاصة عند الأطفال فهناك أغذية من الممكن أن تضعفها وأخرى تقويها، وذلك مع اختلاف المواسم ومع دخول الفصول الجديدة وخاصة مع الخريف والدخول على الشتاء القارس حيث تكون ضربات القلب منخفضة ويكون الجسم في حالة تأهب فالجسم يصبح في حاجه إلى طاقة تشعره بالدفء من أجل الحفاظ على أجهزة الجسم بشكل جيد.



ما المشروبات الأفضل للطفل في فصل الشتاء؟

يشعر الجسم بالدفء عند بدء شرب مشروبات سخنة وخاصة المشروبات العشبية بينما الأطفال لا يفضلون شرب مشروبات عشبية لكن الطفل يحب أن يفعل مثل أبويه لذا فالبيت الذي يتناول افراده مشروبات عشبية دافئة في الشتاء يكون من السهل عليهم أن يتناول طفلهم هذه المشروبات.



فهناك مشروبات مثل الينسون والشمر فلها خواص غذائية هامة بجانب تدفئة الجسم واغلب الأمراض التي تصيب الأطفال مع دخول الشتاء لا تكون بكتيرية إنما فيروسات والأهم لمواجهتها هي المشروبات العشبية لأنها بها خصائص الادوية بشكل طبيعي، وأيضا تناول شربة العدس وهي وجبة متكاملة فهي عبارة عن بطاطس وهي نوع من النشويات هام جدا وأيضا العدس هو بروتين نباتي وأيضا الجزر والليمون الذي يحتوى على فيتامين سي وهو عصر هام لتقوية المناعة له فوائد كثيرة.

فصل الشتاء تهتم الأمهات أن يتناول أطفالها الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي ما أهمها؟

فيتامن سى لا يوجد فقط في الحمضيات انما متوفر أيضا في الفلفل الأخضر والاحمر والاصفر وكل الورقيات لذا فطبق السلاطة مهم في كل وجباتنا ويجب ان يكون عادة دائمة وخاصة في فصل الشتاء حيث أنه مفيد ولا يزيد الوزن.

ما العناصر التي يجب توافرها في اللانش بوكس ووجبة الإفطار للأطفال؟

النشويات مهمة جدا وأيضا البروتين سواء بروتين حيواني أو نباتي أو من منتجات الالبان المختلفة ويمكن من أهم النصائح للأمهات لكي يحصل الطفل على أعلى نسبة تركيز في المدرسة هي وجبة الفطار فهي أساسية فلابد من أن يتناول الطفل الفطار صباحا لأنها أهم وجبة للتركيز والتحصيل الدراسي؟



اللانش بوكس يجب أن يحتوى على نشويات مثل البطاطس أو العيش وأي نوع من البقوليات وأيضا بروتين نباتي أو حيواني بجانب وجبة الفطار والتي إذا احتوت على الشوفان ستكون افضل ما يمكن أن تقدميه لطفلك للتغذية السليمة.