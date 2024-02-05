أخبار التعليم.. ننشر توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات.. طوارئ مستشفى جامعة سوهاج الجديدة يستقبل 4000 مواطن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

للطلاب وهيئة اعضاء التدريس.. تعرف على خدمات مركز الابتكار بجامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.



برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة المنيا لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

أستاذة تغذية بالقومي للبحوث: العدس وجبة متكاملة وبروتين نباتي للأطفال في الشتاء

يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تحرص الأمهات على تقوية مناعة أطفالهم به، بسبب كثرة انتشار الفيروسات به وقد أوضحت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي إستشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث مساعد بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث.



طوارئ مستشفى جامعة سوهاج الجديدة يستقبل 4000 مواطن وإجراء 800 عملية جراحية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بان إستقبال طوارئ المستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة استقبل مايزيد عن ٤٠٠٠ مريض، فضلاً عن إجراء ٨٠٠ عملية جراحية.



"ASU-iHub" بجامعة عين شمس يطلق معسكر الابتكار وريادة الأعمال.. تفاصيل

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) بجامعة عين شمس معسكر الابتكار وريادة الأعمال مسابقة Innovation Boot Camp 2024.



لطلاب المدارس| ننشر توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ، المقرر انطلاقه رسميا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة .



بـ100 جنيه.. التماس إعادة رصد الدرجات على منصة UMS بجامعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه على الطلاب الراغبين في مراجعة رصد الدرجات لمقرر أو أكثر الدخول على منظومة UMS وطلب الالتماس الكترونيا من صفحة الطالب الشخصية مع الالتزام بالمواعيد المقررة.