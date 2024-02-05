عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"ASU-iHub" بجامعة عين شمس يطلق معسكر الابتكار وريادة الأعمال.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) بجامعة عين شمس معسكر  الابتكار وريادة الأعمال مسابقة Innovation Boot Camp 2024.

 

وذلك ﻓﻲ اطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار ورﯾﺎدة الأعمال واستكمالا للدور الفعال الذي تقوم به الجامعة ﻣن ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺔ ودﻋم أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺷﺎط الطلابي ASU-iClub اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣرﻛز اﻻﺑﺗﻛﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل بالجامعة، وذلك تحت رعاية ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وإشراف ا.د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار ، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و وريادة الاعمال بالجامعة ، د. إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس مشرفي وحدات وأندية الإبتكار بكليات الجامعة.

يهدف المعسكر الي تأهيل الطلاب المشاركين في مسابقات الإبتكار بكليات الجامعة والتي تعد كمرحلة تأهيلية لهم لخوض المنافسات النهائية بكلياتهم المختلفة لتأهيلهم لمسابقة عين شمس تبتكر 2024.

وخلال أسبوع كامل سيخوض الطلاب تجربة رائعة لفهم أوسع وأعمق لثقافة الإبتكار وريادة الأعمال وكيفية إيجاد الأفكار والحلول المبتكرة للمشكلات المجتمعية المختلفة وكيفية تحويل هذه الأفكار لمشاريع قابلة للتطبيق والمنافسة وذلك عن طريق تأهيلهم من خلال محاضرات وورش عمل تشمل (Design thinking, Lean business, Business model, Marketing, Pitching and Sustainable development.) يحاضر خلالهم مدربين خبراء في مجال الإبتكار وريادة الأعمال.

ومرجح أن يستفيد من معسكر الإبتكار ما يقرب من 200 طالب وطالبة من كليات جامعة عين شمس المختلفة ما بين جميع التخصصات العلمية والنظرية.

ولمعرفة كل جديد عن أنشطة نوادي الإبتكار بجامعة عين شمس يمكن متابعة صفحة ASU-iClub من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/iclub.asu

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

ترشيحاتنا

تخفيضات 70% وغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل عن الأوكازيون الشتوي للملابس

جيش الاحتلال يعلن إصابة 450 جنديا في معارك داخل قطاع غزة

قرار قضائي عاجل بـ حبس إبراهيم سعيد| تفاصيل مثيرة

الصحة : تعاقدنا على الأدوية المستوردة .. وضخها في السوق الفترة المقبلة

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

إعلام عبري : إدارة بايدن تخطط مع مسؤولين إسرائيليين لـ"اليوم التالي لنتنياهو"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ