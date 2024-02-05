"ASU-iHub" بجامعة عين شمس يطلق معسكر الابتكار وريادة الأعمال.. تفاصيل

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) بجامعة عين شمس معسكر الابتكار وريادة الأعمال مسابقة Innovation Boot Camp 2024.

وذلك ﻓﻲ اطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار ورﯾﺎدة الأعمال واستكمالا للدور الفعال الذي تقوم به الجامعة ﻣن ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺔ ودﻋم أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺷﺎط الطلابي ASU-iClub اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣرﻛز اﻻﺑﺗﻛﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل بالجامعة، وذلك تحت رعاية ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وإشراف ا.د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار ، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و وريادة الاعمال بالجامعة ، د. إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس مشرفي وحدات وأندية الإبتكار بكليات الجامعة.

يهدف المعسكر الي تأهيل الطلاب المشاركين في مسابقات الإبتكار بكليات الجامعة والتي تعد كمرحلة تأهيلية لهم لخوض المنافسات النهائية بكلياتهم المختلفة لتأهيلهم لمسابقة عين شمس تبتكر 2024.



وخلال أسبوع كامل سيخوض الطلاب تجربة رائعة لفهم أوسع وأعمق لثقافة الإبتكار وريادة الأعمال وكيفية إيجاد الأفكار والحلول المبتكرة للمشكلات المجتمعية المختلفة وكيفية تحويل هذه الأفكار لمشاريع قابلة للتطبيق والمنافسة وذلك عن طريق تأهيلهم من خلال محاضرات وورش عمل تشمل (Design thinking, Lean business, Business model, Marketing, Pitching and Sustainable development.) يحاضر خلالهم مدربين خبراء في مجال الإبتكار وريادة الأعمال.

ومرجح أن يستفيد من معسكر الإبتكار ما يقرب من 200 طالب وطالبة من كليات جامعة عين شمس المختلفة ما بين جميع التخصصات العلمية والنظرية.

ولمعرفة كل جديد عن أنشطة نوادي الإبتكار بجامعة عين شمس يمكن متابعة صفحة ASU-iClub من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/iclub.asu