للطلاب وهيئة اعضاء التدريس.. تعرف على خدمات مركز الابتكار بجامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتحرص دائمًا جامعة عين شمس على مواكبة أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات التعليم والعلوم، من خلال توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للطلاب للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى لتمكنهم من تحقيق أهدافهم في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بل والتفوق على نظرائهم من الطلاب والخريجين، إضافة إلى إيجاد حلول ناجحة لمواجهة المشاكل الملحة والمستقبلي.



وتساير جامعة عين شمس التطور العلمي العالمي فقد اهتمت بإعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومتابعة تنفيذ وتقييم ما تحقق منها، وتقديم التقارير الدورية عنها للمجلس المؤقت لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقوم الجامعة بإعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومتابعة تنفيذ وتقييم ما تحقق منها، وتقديم التقارير الدورية عنها للمجلس المؤقت لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويُعد مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة لشباب الجامعة للتواصل مع قطاع الأعمال بدعوة العاملين بقطاع الصناعة والقطاع الخاص لمنح الثقة للأفكار الشابة التى ينتجها طلاب الباحثين والخريجين ودعمها ماديًا، وفيما يلي أبرز معلومات عن المركز:

1- مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub أول مركز علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية للابتكار و ريادة الاعمال، أنشئ علي مساحة 8 الاف متر مربع مجهز علي أعلي مستوي بأحدث التكنولوجيات المتطورة لاكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال.

2- تم انشاء مركز الابتكار و ريادة الأعمال بشراكة مع البنك المركزي ممثلة في مبادرة رواد النيل ليقوم المركز بخدمة جميع منتسبي جامعة عين شمس و رواد الأعمال بجميع أنحاء الجمهورية ولخدمة المجتمع لاعلاء قيمة خريجين الجامعات الحكومية المصرية و دعمهم للابتكار و الخروج بأفكارهم و ابتكاراتهم الي العالم أجمع و ليس مصر فقط.

3- يضم مركز الابتكار و ريادة الأعمال، مركز تهيئة المسار الوظيفي و التوظيف للطلاب و مركز تدريب و تنمية مهارات هيئة التدريس و الهيئة المعاونة في منظومة ثلاثية واحدة و متكاملة لأول مره تهدف إلي تلاقي المسارات و البحث و الاستثمار الأمثل في الطاقات الإبداعية المتواجدة بكثافة بجامعة عين شمس.

4- يهدف المركز إلى الابتكار والابداع و تنمية المهارات ورعايه الموهوبين وريادة الأعمال وصولاً للشركات الناشئة و ربط المجتمع الاكاديمي بالصناعة و الزراعة و متطلبات سوق العمل المتغير باستمرار مباشرة.

5- فكرة المركز ليست بالجديدة على مستوى العالم فهي موجودة منذ سنوات وموجودة فى جامعة عين شمس منذ عام 2014 وكان نواتها فى كلية الهندسة بالجامعة.

وقالت الدكتورة وئام محمود، المدير التنفيذى لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، إن الجامعة منذ سنوات بدأت تقوم بتحفيز الباحثين للنشر الدولي.

وأضافت أن جامعة عين شمس أعدت دوائر علمية لتعظيم الاستفادة واستثمار الإمكانيات المتاحة بأعلى قدر من الفاعلية بين التخصصات المتشابهة في مختلف الكليات.

وأوضحت، أن جامعة عين شمس تقوم بدعم الأبحاث والمشروعات البحثية لضمان المراجعة الدقيقة، مشيراً إلى أن الجامعة وضعت لائحة داخلية للتطبيق داخل جامعة عين شمس لحماية الملكية الفكرية وهي لائحة تتواءم مع القانون المصري لحقوق الملكية الفكرية وهو تنظيم داخلي مكمل.

ولفت إلى أن المركز يسعى لاطلاع الدوائر العلمية الدولية على المنتج البحثي المصري المكتوب باللغة العربية واللغات الأخرى غير الإنجليزية وخاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية و بدأنا خطوات جادة في هذا السياق بإيجاد حلول عملية مثل دعم ترجمة أجزاء رئيسية للغة الإنجليزية.