لطلاب المدارس| ننشر توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ، المقرر انطلاقه رسميا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة .
وفي هذا الإطار ، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان تفاصيل مناهج ومقررات الترم الثاني 2024، لطلاب المدارس.
وأعلنت الإدارة العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية بجميع صفوفها ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :
الصف الأول الابتدائي
- باقي فبراير 2024: من الدرس 62 إلي الدرس 77 .
- شهر مارس 2024: من الدرس 78 إلي الدرس 99.
- شهر إبريل 2024: من الدرس 100 إلي الدرس 116.
- شهر مايو 2024: من الدرس 117 إلي الدرس 118.
- الالتزام بما جاء بدليل معلم الرياضيات أثناء الشرح والتحضير.
الصف الثاني الابتدائي
- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس 10 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 7.
- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 8 إلي 10، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس 10، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 10.
- شهر إبريل 2024: الفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 10، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس8.
- شهر مايو 2024:- الفصل تابع الثاني عشر: من الدرس 9 إلي الدرس 10 ومراجعة عامة علي المنهج.
الصف الثالث الابتدائي
- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس9 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 3.
- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 4 إلي 9، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس8، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 4.
- شهر إبريل 2024: تابع الفصل العاشر من الدرس 5 غلي 8، والفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 7، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس3.
- شهر مايو 2024:- تابع الفصل الثاني عشر: من الدرس 4 إلي الدرس 5 ومراجعة عامة علي المنهج.
الصف الرابع الابتدائي
- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 1 إلي الدرس 13.
- شهر مارس 2024: باقي الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 14 إلي الدرس 15، والوحدة العاشرة الكسور العشرية من الدرس 1 إلي الدرس 11 والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي علي كسور من الدرس 1 إلي الدرس 3.
- شهر إبريل 2024: الوحدة الثانية عشر الهندسة من الدرس 1 إلي الدرس 9، والوحدة الثالثة عشر زوايا الدائرة من الدرس 1 إلي الدرس 4.
- شهر مايو 2024:- تابع الفصل الثالث عشر زوايا الدائرة: من الدرس 5إلي الدرس 7 ومراجعة عامة علي المنهج.
الصف الخامس الابتدائي
- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة السابعة جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام من 1 إلي الدرس 4 الوحدة الثامنة جمع الاعداد الكسرية وطرحها من الدرس 1 إلي 6.
- شهر مارس 2024: الوحدة التاسعة ضرب الكسور الاعتيادية وقسمتها من الدرس 1 إلي الدرس 10، والوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 1 إلي 4.
- شهر إبريل 2024: تابع الوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 5 إلي الدرس 9، والوحدة الحادية عشر الحج من الدرس 1 إلي 7.
- شهر مايو 2024:- الوحدة الثانية عشر القطاعات الدائرية من الدرس إلي 3 ومراجعة عامة علي المنهج.
الصف السادس الابتدائي
- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة الثامنة عمليات علي الكسور من الدرس 1 إلي 4، والوحدة التاسعة النسبة وتطبيقتها من الدرس 1 إلي الدرس 6.
- شهر مارس 2024: الوحدة العاشرة معدل الوحدة والنسبة المئوية من الدرس 1 إلي الدرس 11، والوحدة الحادية عشر المستور الاحداثي من الدرس1 إلي الدرس 2 .
- شهر إبريل 2024: الوحدة الحادية عشر المستور الاحداثي من الدرس 3 إلي 6، والوحدة الثانية عشر مساحة بعض المضلعات من الدرس 1 إلي الدرس 4.، والوحدة الثامنة عشر مساحة السطح والحجم من الدرس 1 إلي الدرس 2.
- شهر مايو 2024:- الوحدة الثالثة عشر مساحة السطح والحج من الدرس 3 إلي الدرس 4.
الشهادة الإعدادية
كما أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالى:
- باقى شهر فبراير ومارس المقبل الجبر والاحصاء الوحدة الأولى المعادلات، درس ، حل معادلتين من الدرجة الأولى فى متغيرين جبريا وبيانيا وحل معادلة من الدرجة الثانية فى مجهول واحد بيانيا وجبريا وحل معادلتين فى متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية .
- شهر أبريل - الوحدة الثانية الداول الكسرية والعمليات عليها مجموعة اصفار الدالة كثيرة الحدود والدالة الكسرية الجبرية - تساوى كسرين جبريين والعمليات على الكسور الجبرية والعمليات على الأحداث.
- توزيع شهر مايو 2024، تابع الوحدة الثالثة الاحتمال الحدث المكمل - الفرق بين حدثين.
- أما توزيع منهج الهندسة كالتالى:
- منهج فبراير ومارس : الوحدة الرابعة الدائرة تعاريف ومفاهيم أساسية - أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة وتعيين الدائرة - علاقة اوتار الدائرة مركزها.
- الوحدة الخامسة الزوايا والاقواس فى الدائرة - الزاوية المركزية وقياس الأقواس - العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين فى نفس القوس .
- توزيع منهج شهر ابريل : تابع الوحدة الخامسة - الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس - الشكل الرباعى الدائرى - خواص الشكل الرباعى الدائرى - العلاقة بين مماسات الدائرة .
- توزيع شهر مايو : تابع الوحدة الخامسة درس الزاوية المماسية