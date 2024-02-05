لطلاب المدارس| ننشر توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ، المقرر انطلاقه رسميا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة .

وفي هذا الإطار ، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان تفاصيل مناهج ومقررات الترم الثاني 2024، لطلاب المدارس.

وأعلنت الإدارة العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية بجميع صفوفها ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

الصف الأول الابتدائي



- باقي فبراير 2024: من الدرس 62 إلي الدرس 77 .

- شهر مارس 2024: من الدرس 78 إلي الدرس 99.

- شهر إبريل 2024: من الدرس 100 إلي الدرس 116.

- شهر مايو 2024: من الدرس 117 إلي الدرس 118.

- الالتزام بما جاء بدليل معلم الرياضيات أثناء الشرح والتحضير.

الصف الثاني الابتدائي



- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس 10 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 7.

- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 8 إلي 10، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس 10، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 10.

- شهر إبريل 2024: الفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 10، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس8.

- شهر مايو 2024:- الفصل تابع الثاني عشر: من الدرس 9 إلي الدرس 10 ومراجعة عامة علي المنهج.

الصف الثالث الابتدائي



- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس9 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 3.

- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 4 إلي 9، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس8، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 4.

- شهر إبريل 2024: تابع الفصل العاشر من الدرس 5 غلي 8، والفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 7، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس3.

- شهر مايو 2024:- تابع الفصل الثاني عشر: من الدرس 4 إلي الدرس 5 ومراجعة عامة علي المنهج.

الصف الرابع الابتدائي



- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 1 إلي الدرس 13.

- شهر مارس 2024: باقي الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 14 إلي الدرس 15، والوحدة العاشرة الكسور العشرية من الدرس 1 إلي الدرس 11 والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي علي كسور من الدرس 1 إلي الدرس 3.

- شهر إبريل 2024: الوحدة الثانية عشر الهندسة من الدرس 1 إلي الدرس 9، والوحدة الثالثة عشر زوايا الدائرة من الدرس 1 إلي الدرس 4.

- شهر مايو 2024:- تابع الفصل الثالث عشر زوايا الدائرة: من الدرس 5إلي الدرس 7 ومراجعة عامة علي المنهج.

الصف الخامس الابتدائي



- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة السابعة جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام من 1 إلي الدرس 4 الوحدة الثامنة جمع الاعداد الكسرية وطرحها من الدرس 1 إلي 6.

- شهر مارس 2024: الوحدة التاسعة ضرب الكسور الاعتيادية وقسمتها من الدرس 1 إلي الدرس 10، والوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 1 إلي 4.

- شهر إبريل 2024: تابع الوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 5 إلي الدرس 9، والوحدة الحادية عشر الحج من الدرس 1 إلي 7.

- شهر مايو 2024:- الوحدة الثانية عشر القطاعات الدائرية من الدرس إلي 3 ومراجعة عامة علي المنهج.

الصف السادس الابتدائي



- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة الثامنة عمليات علي الكسور من الدرس 1 إلي 4، والوحدة التاسعة النسبة وتطبيقتها من الدرس 1 إلي الدرس 6.

- شهر مارس 2024: الوحدة العاشرة معدل الوحدة والنسبة المئوية من الدرس 1 إلي الدرس 11، والوحدة الحادية عشر المستور الاحداثي من الدرس1 إلي الدرس 2 .

- شهر إبريل 2024: الوحدة الحادية عشر المستور الاحداثي من الدرس 3 إلي 6، والوحدة الثانية عشر مساحة بعض المضلعات من الدرس 1 إلي الدرس 4.، والوحدة الثامنة عشر مساحة السطح والحجم من الدرس 1 إلي الدرس 2.

- شهر مايو 2024:- الوحدة الثالثة عشر مساحة السطح والحج من الدرس 3 إلي الدرس 4.

الشهادة الإعدادية

كما أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالى:

- باقى شهر فبراير ومارس المقبل الجبر والاحصاء الوحدة الأولى المعادلات، درس ، حل معادلتين من الدرجة الأولى فى متغيرين جبريا وبيانيا وحل معادلة من الدرجة الثانية فى مجهول واحد بيانيا وجبريا وحل معادلتين فى متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية .



- شهر أبريل - الوحدة الثانية الداول الكسرية والعمليات عليها مجموعة اصفار الدالة كثيرة الحدود والدالة الكسرية الجبرية - تساوى كسرين جبريين والعمليات على الكسور الجبرية والعمليات على الأحداث.

- توزيع شهر مايو 2024، تابع الوحدة الثالثة الاحتمال الحدث المكمل - الفرق بين حدثين.

- أما توزيع منهج الهندسة كالتالى:

- منهج فبراير ومارس : الوحدة الرابعة الدائرة تعاريف ومفاهيم أساسية - أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة وتعيين الدائرة - علاقة اوتار الدائرة مركزها.

- الوحدة الخامسة الزوايا والاقواس فى الدائرة - الزاوية المركزية وقياس الأقواس - العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين فى نفس القوس .

- توزيع منهج شهر ابريل : تابع الوحدة الخامسة - الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس - الشكل الرباعى الدائرى - خواص الشكل الرباعى الدائرى - العلاقة بين مماسات الدائرة .

- توزيع شهر مايو : تابع الوحدة الخامسة درس الزاوية المماسية

توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية

توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية

توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية

توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية

توزيع مناهج الترم الثاني 2024 لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية