طوارئ مستشفى جامعة سوهاج الجديدة يستقبل 4000 مواطن وإجراء 800 عملية جراحية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان إستقبال طوارئ المستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة استقبل مايزيد عن ٤٠٠٠ مريض، فضلاً عن إجراء ٨٠٠ عملية جراحية.

وذلك منذ نقل الطوارئ من المستشفى القديم إلى المقر الجديد، بهدف تقديم خدمات علاجية لأهالي الصعيد علي أعلى مستوى من الكفاءة وعلي أيدي نخبة متميزة من المتخصصين في كافة التخصصات الطبية.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني على أن استقبال طوارئ المستشفى الجديد يقدم خدمات متكاملة للمرضى سواء كانت تشخيصية او علاجية في مكان واحد مجاناً، وعلي مستوي عالي من الجودة ، لافتاً إلى أن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمجتمع يمثل أحد أهم أهداف الجامعة الاستراتيجية، وذلك في ظل ما تمتلكه من كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتجهيزات الطبية المتقدمة في مختلف الاقسام.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان المستشفي تعمل وفق نظام عمل مميكن وعلى نحو متكامل وفق أحدث النظم الطبية، موضحاً ان استقبال الطوارئ يضم 9 غرف ومجهز بعدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال و إسعاف الحالات وإجراء العمليات في أقل وقت ممكن.

وأوضح الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجديد ان الدكتور حسان النعماني قد وجه بضرورة استمرار استقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، حيث تم تزويد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد من الوحدات لاستقبال هذا العدد الكبير من الحالات المترددة علي المستشفى.