عامل ومزارع يتبادلان إطلاق النار ويصيبان بعضهما في سوهاج

أصيب عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، ومزارع اربعيني، بطلقات نارية وخرطوش متفرق بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة بين عامل ومزارع دائرة المركز، وتبادلهما إطلاق النار على بعضهما البعض.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو صابر م.ا.م، 21 سنة، عامل، مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر، وطرف ثاني المدعو احمد ع.م.ع، 40 سنة، مزارع، مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع، وبحوزة الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة كلاً منهما الآخر؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.